三星三引擎 重繪成長藍圖

三星電子執行董事長李在鎔已結束訪美之行，與20多位跨國企業的執行長會面，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、微軟執行長納德拉等人，可能促使李在鎔重繪三星電子的成長藍圖，更加聚焦人工智慧（AI）、車用晶片及生技。

李在鎔4月20日隨總統尹錫悅前往美國後，本月12日返抵南韓，在這22天裡，他從美國東岸一路飛到西岸，造訪了美國的生技聚落和資訊科技重鎮矽谷，是李在鎔自2014年來最久的訪美行，顯示他想重新連結受新冠疫情影響的國際人脈，為AI等技術未來成長引擎的藍圖奠定基礎。

特別的是李在鎔和黃仁勳的一對一碰面。兩人10日在矽谷一家餐廳會面，據傳討論未來在AI晶片技術和晶圓代工合作以產生綜效，輝達是全球首屈一指的生成式AI繪圖處理器（GPU）設計業者，這場會面提高了輝達下單三星生產高頻寬記憶體晶片（HBM）的市場預期。

李在鎔同日也在矽谷的三星電子半導體研究中心，與馬斯克會晤，為兩人第一次私下會談，之前兩人只在公開場合會面。消息人士說，三星和特斯拉一直在尋求合作，聯手研發全自駕車的晶片等下一代IT技術。產業人士表示，這場會面將為雙方在車用晶片、AI及顯示器等領域擴大合作鋪路。

三星主管透露，李在鎔和馬斯克的會面中，也有雙方主管與會，包括三星裝置解決方案部門總裁慶桂顯、晶圓代工事業主管崔世英、三星顯示器執行長崔周善等人，還有特斯拉全球供應鏈管理副總裁布迪拉吉、技術長巴格林諾等主管。

此外，李在鎔和納德拉、Google執行長等企業領袖舉行一連串會議，並積極與全球知名的AI學者建立人脈，討論AI的多元應用和未來的合作。

三星已視AI為未來成長的關鍵引擎之一。李在鎔也與嬌生、百健、歐嘉隆（Organon）、Flagship Pioneering等公司的執行長會晤。

在訪美之行結束後，李在鎔可能調整三星電子的組織架構，使集團文化更為靈活，以因應最新的產業潮流所帶來的快速變化。部分觀察家也說，李在鎔將利用這次美國行的成果，帶領公司走過資通訊科技產業的不景氣。