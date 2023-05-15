平價咖啡豆 行情攀高

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

全球生活成本緊縮，促使消費者改喝較平價的羅布斯塔（robusta）咖啡，但近來這個品種的咖啡豆短缺，推升價格漲至12年最高，消費者也愈來愈難以喝到一杯經濟實惠的咖啡。

雖然許多咖啡愛好者喜歡較優質的阿拉比卡（arabica）咖啡豆，但羅布斯塔咖啡豆較便宜，近來重獲消費者的青睞。

羅布斯塔咖啡豆常用於即溶咖啡、濃縮咖啡，及超市銷售的研磨混合咖啡包，隨著手頭拮据的消費者尋求替代品。

然而，主要生產國發現很難跟上激增的需求，上周批發價格漲到近12年來最高。雪上加霜的是，全球羅布斯塔咖啡豆短缺問題可能無法很快緩解，世界最大生產國越南的收成量可能是四年來最少，因為之前農民專注於種植酪梨、榴槤等利潤較高的作物，以因應俄羅斯入侵烏克蘭後飛漲的化學肥料成本。

在世界第二大栽種國巴西，羅布斯塔咖啡豆已因乾旱而受損。外界也擔心印尼的產量可能因大雨而受損。

儘管有這些不利因素，但相較於過去三年，本產季頭六個月的全球羅布斯塔咖啡豆出口量仍有成長，只是增速不夠快，無法滿足激增的需求。

咖啡 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

供不應求效應 羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高

藥師怨連灌4杯黑咖啡卻超累！醫師要他改喝「這個」更提神

南市精品咖啡評鑑出爐 前三名生豆將薦送美國拚國際認證

大學生聽不懂英文！星巴克點餐「全程點頭」 一杯咖啡噴303元嚇傻

相關新聞

大航商設大陸商貿避險機制

英國金融時報（FT）報導，隨著地緣政治緊張升高，航運集團在與中國大陸造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，正陸續要求在...

貨幣市場基金 美企避風港

面對美國舉債上限僵局，金融軟體機構Tipalti等企業如正未雨綢繆，準備足夠的現金以支付員工薪資，同時調整投資，遠離高風...

三星三引擎 重繪成長藍圖

三星電子執行董事長李在鎔已結束訪美之行，與20多位跨國企業的執行長會面，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、微軟執...

科技業新創 女力崛起

科技業向來由男性主導，但女性創業家正在取得重大進展，並以全新的視角和創新的想法，改變遊戲規則。花旗已估算，科技業的女性占...

泰國選舉支票…經濟利空

泰國14日舉行國會選舉，出口民調顯示，前總理塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的在野聯盟...

G7峰會聚焦陸經濟脅迫

七大工業國集團（G7）峰會本周舉行，將在聯合聲明中討論中國大陸在全球各地「使用經濟脅迫」（economic coerci...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦