平價咖啡豆 行情攀高

全球生活成本緊縮，促使消費者改喝較平價的羅布斯塔（robusta）咖啡，但近來這個品種的咖啡豆短缺，推升價格漲至12年最高，消費者也愈來愈難以喝到一杯經濟實惠的咖啡。

雖然許多咖啡愛好者喜歡較優質的阿拉比卡（arabica）咖啡豆，但羅布斯塔咖啡豆較便宜，近來重獲消費者的青睞。

羅布斯塔咖啡豆常用於即溶咖啡、濃縮咖啡，及超市銷售的研磨混合咖啡包，隨著手頭拮据的消費者尋求替代品。

然而，主要生產國發現很難跟上激增的需求，上周批發價格漲到近12年來最高。雪上加霜的是，全球羅布斯塔咖啡豆短缺問題可能無法很快緩解，世界最大生產國越南的收成量可能是四年來最少，因為之前農民專注於種植酪梨、榴槤等利潤較高的作物，以因應俄羅斯入侵烏克蘭後飛漲的化學肥料成本。

在世界第二大栽種國巴西，羅布斯塔咖啡豆已因乾旱而受損。外界也擔心印尼的產量可能因大雨而受損。

儘管有這些不利因素，但相較於過去三年，本產季頭六個月的全球羅布斯塔咖啡豆出口量仍有成長，只是增速不夠快，無法滿足激增的需求。