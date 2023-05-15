土國誰當家 牽動里拉匯價

土耳其在14日舉行總統和國會選舉，現任總統厄多安也正面臨掌權20年來的最嚴峻考驗，匯市交易員也正準備迎接即將到來的混亂，若厄多安連任，里拉匯價可能繼續崩跌。

厄多安2002年帶領所屬的正義發展黨拿下執政權，如今因為通膨居高不下、經濟沉痾難解，選情遭遇最嚴峻考驗，他的主要對手是由六黨在野聯盟所推舉的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），結果將牽動國際關係，因為北約成員國土耳其近年在國際舞台日益重要。

最近的民調顯示，基里達歐魯選情稍微領先。他承諾重振疲弱的經濟，推行正統的經濟政策並為通膨降溫，同時加強與西方國家的關係。

然而，分析師和反對黨資深官員也警告，不要低估厄多安的政壇影響力。

匯市也準備迎接15日即將到來的混亂。分析師預測，若厄多安成功連任，目前徘徊在歷史新低的土耳其里拉兌美元匯價，未來幾個月可能繼續崩跌，若基里達歐魯勝出，里拉至少初期可望升值，但可能只會曇花一現，因為聯合政府將由多個小黨共組，施政前景面臨高度不確定性。