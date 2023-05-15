土國誰當家 牽動里拉匯價

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

土耳其在14日舉行總統和國會選舉，現任總統厄多安也正面臨掌權20年來的最嚴峻考驗，匯市交易員也正準備迎接即將到來的混亂，若厄多安連任，里拉匯價可能繼續崩跌。

厄多安2002年帶領所屬的正義發展黨拿下執政權，如今因為通膨居高不下、經濟沉痾難解，選情遭遇最嚴峻考驗，他的主要對手是由六黨在野聯盟所推舉的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），結果將牽動國際關係，因為北約成員國土耳其近年在國際舞台日益重要。

最近的民調顯示，基里達歐魯選情稍微領先。他承諾重振疲弱的經濟，推行正統的經濟政策並為通膨降溫，同時加強與西方國家的關係。

然而，分析師和反對黨資深官員也警告，不要低估厄多安的政壇影響力。

匯市也準備迎接15日即將到來的混亂。分析師預測，若厄多安成功連任，目前徘徊在歷史新低的土耳其里拉兌美元匯價，未來幾個月可能繼續崩跌，若基里達歐魯勝出，里拉至少初期可望升值，但可能只會曇花一現，因為聯合政府將由多個小黨共組，施政前景面臨高度不確定性。

厄多安 土耳其

延伸閱讀

不滿土耳其政府救災 部分強震災民不再投厄多安

土耳其大選結果何時出爐？有何影響？重點一次看

土耳其大選登場 厄多安延續統治關鍵一役

土耳其選前之夜兩大黨互尬 伊斯坦堡成一級戰區

相關新聞

大航商設大陸商貿避險機制

英國金融時報（FT）報導，隨著地緣政治緊張升高，航運集團在與中國大陸造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，正陸續要求在...

貨幣市場基金 美企避風港

面對美國舉債上限僵局，金融軟體機構Tipalti等企業如正未雨綢繆，準備足夠的現金以支付員工薪資，同時調整投資，遠離高風...

三星三引擎 重繪成長藍圖

三星電子執行董事長李在鎔已結束訪美之行，與20多位跨國企業的執行長會面，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、微軟執...

科技業新創 女力崛起

科技業向來由男性主導，但女性創業家正在取得重大進展，並以全新的視角和創新的想法，改變遊戲規則。花旗已估算，科技業的女性占...

泰國選舉支票…經濟利空

泰國14日舉行國會選舉，出口民調顯示，前總理塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的在野聯盟...

G7峰會聚焦陸經濟脅迫

七大工業國集團（G7）峰會本周舉行，將在聯合聲明中討論中國大陸在全球各地「使用經濟脅迫」（economic coerci...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦