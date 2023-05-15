G7峰會聚焦陸經濟脅迫
七大工業國集團（G7）峰會本周舉行，將在聯合聲明中討論中國大陸在全球各地「使用經濟脅迫」（economic coercion）的行為，並將禁止重啟俄羅斯已切斷供應的天然氣管線，為俄烏戰爭開打以來，西方國家首度禁止天然氣管線貿易。
G7峰會將於19~21日在日本廣島市進行，會後將發表聯合聲明。路透報導，這份聲明將特別點名對中國大陸的一連串關切，包括「經濟脅迫」等行為。屆時還會有一份提案文件「經濟安全聲明」，說明G7會如何攜手反制任何國家的「經濟脅迫」。
另據英國金融時報（FT）報導，G7峰會聲明也將表示G7將繼續減少使用俄國能源來源，將敲定禁止重啟俄國已切斷供應的天然氣管線，避免俄氣供應到德國和波蘭，以「確保夥伴國在假定的未來不會改變心意」。
這些措施主要具象徵意義，不會立刻改變天然氣流動，但凸顯出歐盟將永久降低依賴俄國能源的堅定決心，因為歐盟過去一直避免針對天然氣管線貿易。此外，在日本的推動下，G7領袖也將為對抗失智症做出十年來最強力的承諾。
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