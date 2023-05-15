泰國選舉支票…經濟利空

泰國14日舉行國會選舉，出口民調顯示，前總理塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的在野聯盟位居領先，有望扳倒軍方支持的執政聯盟。但專家警告，由於泰國各政黨在選戰中競相對選民大開選舉支票，可能造成長期經濟傷害，且可能再掀政治動盪，形成「雙輸」局面。

泰國國家發展管理研究所（Nida）出口民調顯示，貝東塔所屬的為泰黨將在500席的眾議院中，拿下164~172席，成最大黨，前進黨有望取得80~88席，為第二大黨。軍方支持的公民力量黨可能拿到53~61席。

不過，泰國憲法規定250席軍方提名的參議員可投票選總理，在野聯盟須在眾院拿下至少376席，才能讓總理人選組成政府。

各政黨都已承諾龐大的紓困及無償的補貼計畫，幾乎所有政黨都主張增加公共支出，將使未來四年預算赤字激增。Nida分析，九個政黨提出的競選承諾加總，政府一年約需額外支出920億美元，若當選者履行競選支票，將讓原已困窘的財政承受更大壓力。

泰國經濟最大困境是家庭負債沈重。2021年家庭負債占國內生產毛額（GDP）比率達90%，2022年底雖下降到86.9%，但仍受到世界銀行密切監視。

其次是財政缺口擴大。央行估計，現行所得保證及農業補貼措施一年的財政成本約達1,500億泰銖，且2022年初以來政府凍漲柴油及補貼家用天然氣，至少已支出2,000億銖。第三是經濟成長低落，去年成長遠不如馬來西亞和菲律賓。

高盛指出，如果投票結果差距甚小，可能引發民眾抗議，將拖累消費及投資。路透繞點透視專欄作家達賈指出，若出現有爭議的選舉結果，將再掀街頭動盪，嚇跑外國遊客和投資人，不利經濟前景。