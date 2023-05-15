泰國選舉支票…經濟利空

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

泰國14日舉行國會選舉，出口民調顯示，前總理塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的在野聯盟位居領先，有望扳倒軍方支持的執政聯盟。但專家警告，由於泰國各政黨在選戰中競相對選民大開選舉支票，可能造成長期經濟傷害，且可能再掀政治動盪，形成「雙輸」局面。

泰國國家發展管理研究所（Nida）出口民調顯示，貝東塔所屬的為泰黨將在500席的眾議院中，拿下164~172席，成最大黨，前進黨有望取得80~88席，為第二大黨。軍方支持的公民力量黨可能拿到53~61席。

不過，泰國憲法規定250席軍方提名的參議員可投票選總理，在野聯盟須在眾院拿下至少376席，才能讓總理人選組成政府。

各政黨都已承諾龐大的紓困及無償的補貼計畫，幾乎所有政黨都主張增加公共支出，將使未來四年預算赤字激增。Nida分析，九個政黨提出的競選承諾加總，政府一年約需額外支出920億美元，若當選者履行競選支票，將讓原已困窘的財政承受更大壓力。

泰國經濟最大困境是家庭負債沈重。2021年家庭負債占國內生產毛額（GDP）比率達90%，2022年底雖下降到86.9%，但仍受到世界銀行密切監視。

其次是財政缺口擴大。央行估計，現行所得保證及農業補貼措施一年的財政成本約達1,500億泰銖，且2022年初以來政府凍漲柴油及補貼家用天然氣，至少已支出2,000億銖。第三是經濟成長低落，去年成長遠不如馬來西亞和菲律賓。

高盛指出，如果投票結果差距甚小，可能引發民眾抗議，將拖累消費及投資。路透繞點透視專欄作家達賈指出，若出現有爭議的選舉結果，將再掀街頭動盪，嚇跑外國遊客和投資人，不利經濟前景。

泰國

延伸閱讀

泰國國會大選開票中 反對派為泰黨暫時領先

泰國大選反對派可望勝出 能否順利執政有待考驗

泰大選在野贏面大 卻未必能掌權

泰國夫妻「老鼠會」詐2533人得手上億元 判囚1.2萬年

相關新聞

大航商設大陸商貿避險機制

英國金融時報（FT）報導，隨著地緣政治緊張升高，航運集團在與中國大陸造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，正陸續要求在...

貨幣市場基金 美企避風港

面對美國舉債上限僵局，金融軟體機構Tipalti等企業如正未雨綢繆，準備足夠的現金以支付員工薪資，同時調整投資，遠離高風...

三星三引擎 重繪成長藍圖

三星電子執行董事長李在鎔已結束訪美之行，與20多位跨國企業的執行長會面，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、微軟執...

科技業新創 女力崛起

科技業向來由男性主導，但女性創業家正在取得重大進展，並以全新的視角和創新的想法，改變遊戲規則。花旗已估算，科技業的女性占...

泰國選舉支票…經濟利空

泰國14日舉行國會選舉，出口民調顯示，前總理塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的在野聯盟...

G7峰會聚焦陸經濟脅迫

七大工業國集團（G7）峰會本周舉行，將在聯合聲明中討論中國大陸在全球各地「使用經濟脅迫」（economic coerci...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦