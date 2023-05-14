泰國選後財政及長期經濟發展 有三大觀察點

泰國14日舉行國會選舉，出口民調顯示，前總理塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的在野聯盟位居領先，有望扳倒軍方支持的執政聯盟。專家警告，由於泰國各政黨在選戰中競相對選民大開選舉支票，承諾龐大的紓困及無償的補貼計畫，雖能對民眾提供短期的利益，卻可能在長期間對經濟造成傷害。

泰國央行總裁塞薩普特指出，各政黨都保證將提供廣泛的補貼，可能壓縮財政，而央行決策委員會官員也應和他的說法。央行利率決策委員、泰國發展研究所經濟學者吉茲舒恩表示，「我們不應該提出一些不良獎勵措施的政策」。該研究所的分析指出，將九個政黨提出的競選承諾加總，政府一年約需額外支出920億美元。

由於農民是最大的單一票倉，因此多項補貼措施都聚焦於農民。如果當選者履行競選支票，則泰國已經十分困窘的財政將承受更大壓力。

投票之後最先面臨的，將是結果不確定的風險，因為現任總理帕拉育警告如果反對黨勝出，將使泰國陷入「衝突的黑洞」。

以下是選後泰國經濟的觀察重點：

家庭負債：2021年家庭負債占國內生產毛額（GDP）的比率達90%；2022年底雖下降到86.9%，但仍受到世界銀行密切監視。

之前政府採取諸多民粹政策來刺激經濟，已導致家庭負債激增。2011-12年前總理盈拉曾對首次購車者提供鉅額減稅，使兩年期間家庭負債占GDP比率從60.3%急升到71.8%，這項計畫也使政府稅收損27億美元。

財政缺口：政府一直依賴補來刺激經濟，並減輕民眾生活成本升高的壓力。央行估計，現行所得保證及農業補貼措施一年的財政成本約達1,500億泰銖。政府政府並經常補貼能源價格，2022年初以來政府為凍結柴油價格及補貼家用天然氣，至少已支出2,000億銖。

央行總裁塞薩普特表示，「這些刺激政策雖能拉高短期經濟成長，但長期間將產生負債加重等影響。預算應該花在能夠提昇長期成長的領域」。

好消息是現在稅收增加，且政府預測下年度（10月起）財政赤字占GDP比率將縮小到3%，低於本年度的3.7%。疫情期間泰國政府共借入1.5兆銖，並將舉債上限占GDP比率提高到70%。

低成長：去年泰國經濟表現仍然悽慘，遠遠不如馬來西亞及菲律賓等鄰國。高盛集團指出，這次選舉的明確使命是支持經濟復甦。如果選舉結果差距甚小，可能引發民眾抗議，將拖累消費及投資。

泰銖匯率迄未反映政治情勢。今年來泰銖對美元升值2.7%，是第二強的亞洲貨幣，僅次於印尼盾。但今年泰股卻下跌6.1%，在亞洲敬陪末座。投資人寄望選舉能振興股市，幾乎所有政黨的政見都主張增加公共支出，將使未來四年預算赤字激增，經濟穩定風險升高，並使需求拉動的通膨加速惡化，利率將會升高，家庭負債益發嚴重。