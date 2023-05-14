聚焦晶片後端製造 三星擬投資超300億日元在日本橫濱設廠

集微網消息，5月14日，日經新聞報導稱，三星電子將在日本橫濱新建開發設施，預計將推動日韓兩國晶片行業間合作。

報導稱，三星在橫濱的新設施將聚焦晶片後端製造，計劃2025年投運，投資規模超300億日元，預計日本政府將提供逾100億日元補貼。

此前，路透曾援引知情人士消息報導，三星電子正考慮在日本成立晶片測試工廠，以強化其先進封裝業務，並與日本半導體設備商和原物料業者建立更緊密的關系。

據分析，三星看中日本較低的人力成本，而且當地也有技術領先的半導體設備商和原物料製造商，可以方便地融入生態體系。

今年3月，就有消息稱三星合並了位於橫濱和大阪的兩家研發機搆，並將在日本創建名為DSRJ的綜合研發中心，而這所新的研發中心便位於三星橫濱研究所內。

當時，三星表示合並兩家研發中心的主要原因是南韓和日本之間關係的緩和，希望在日本建立一個全新的半導體和顯示器研發中心。