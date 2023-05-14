航空業漸回溫 機票價格持續看漲

機票價格持續上漲！隨著國際脫離疫情，航班及旅客數量都明顯回溫，可惜價格也不減反增。主要在於各航空業者都認為需求還會繼續上升，同時也增加航班數量，以避免無法及時因應旅客數量回升造成的損失。因此如果想要在今夏旅遊旺季出國，現在就要開始行動了。

價格持續上漲

根據 Cirium公司的資料，預計今年六月到八月，從美國到歐洲的航班有將近51000班次，售出的座位更是創下2018年以來的新高，顯示航空業已經脫離疫情的陰霾，加上疫情後旅遊業的報復性反彈，回到空前的盛況。

但據《CNBC》報導，票價並沒有因為班次上升而下降。根據統計，美國-歐洲往返機票的平均價格為大約1000美元，和去年相比上漲35%，和2019年相比也上漲24%。但美國國內線票價和去年比反而下降14%，大約是疫情前的價格。

需求持續看漲

班次之所以會大幅增加到疫情前的數量，主要在於各航空業者都預期航運的需求還會持續增加，並且認為此時價格上漲並不會讓遊客卻步，才持續提高價格。

除此之外，也是為了避免重現去年暑假的「混亂」。以英國希斯洛機場為例，因為疫情後旅遊業的反彈，出入境人口遠遠高於一般情況下能容納的人數。因為人手不足，希斯洛機場去年暑假不得不限制出入境人數。所以航空公司、各機場也透過增加航班來增加機場的地勤、空勤人數，以預防該等情況再次發生。

航空業現況

每年六月到八月是傳統的旅遊旺季，再加上今年旺季的銷售情況、班次也已經回到疫情前的水準，根據旅遊金融科技公司Hopper的首席經濟學家海莉伯格所述，如果民眾想要在這段期間出國，現在就必須開始訂票了。

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