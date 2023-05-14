存儲產品Q2價格跌幅擴大 下半年市場供需狀況能否改善？

集微網消息，據韓聯社報導，在存儲器半導體企業減產後，DRAM和NAND閃存半導體的價格仍在急劇下降。

三星電子曾表示沒有減產，但由於全球景氣停滯，IT需求未能擺脫弱勢，最終也加入了減產行列，不過目前供應減少的效果尚未全面顯現。

業內人士指出，雖然很難期待下半年需求會大幅回升，但在積極減產的努力下，內存供需將實現平衡。

減產跟不上需求萎縮

據TrendForce最新研究顯示，由於DRAM及NAND Flash供應商減產不及需求走弱速度，部分產品第二季均價季跌幅有擴大趨勢，DRAM擴大至13~18%，NAND Flash則擴大至8~13%。

最初，TrendForce認為DRAM價格將下降10-15%，NAND價格將下降5-10%，進一步下調了預測值。這表明，經濟蕭條導致的需求萎縮非常嚴重。

由於PC、智能手機、服務器，整體IT需求已經凍結，今年內需求恢復。

特別是，PC需求在疫情大流行初期呈爆炸式增長，但受通貨膨脹和經濟蕭條等影響正在減少。市場調查公司最近分析說，世界PC出貨量的減少是20年來最嚴重的一次。

而市場調查企業IDC預測，今年全球智能手機的銷售量將比去年減少6.5%左右。

另據分析，運營大型數據中心的企業在維持保守投資基調的同時，服務器用DRAM更換需求也有所萎縮。

供需比逐漸改善

業內人士指出，隨著IT需求不振和庫存增加，今年第一季度全球DRAM供應超支率上升到了最差水平。

據TrendForce統計，今年1月DRAM供需比達到114.5%。

供應超高假設供需正確的情況下為100%，數字高於100%表示供過於求。

DRAM供需比超過110%的情況並不多見。2005年和2008年DRAM企業大量投入炸雞遊戯時，供需比為115%。

但是，每月DRAM供需比在2月為114.0%，3月為113.2%，4月為106.8%，呈下降趨勢。

雖然目前還看不到需求反彈的跡象，但據分析，隨著逐漸減產效應的顯現，供需找到了平衡點。

TrendForce預測，從7月份開始，需求將超過供給。

業界也普遍預測，從下半年開始，減產效果將全面展開。

考慮到從晶圓投入到內存晶片生產需要3個月左右的時間，實際減法效果在3~6個月後顯現。

大信証券研究員魏民福預測說：「從去年年末開始的投資減少和今年第一季度開始的減產，從第二季度開始發揮作用，庫存將迅速減少」。

從季節上看，下半年隨著黑色星期五、聖誕節購物季蜂擁而至。另外，IT硬件企業推出新產品的情況也集中在下半年。

因此，在內存價格處於低穀時，有可能出現提前確保貨量的市場需求。

另外，以人工智能（AI）為基礎的聊天機器人「聊天GPT」熱潮是否會改善半導體需求也備受關注。

國內外大科技企業正在準備各種AI服務，以跟上CHATGPT的普及，為了處理隨著CHATGPT的激活而激增的數據，下一代內存技術備受關注。

三星電子和SK海力士正在加速開發高性能、高效率的內存，如高帶寬存儲器（HBM），通過垂直連接多個DRAM，提高數據處理速度，以及計算快速鏈路（CXL）DRAM，可以顯著擴展DRAM的容量。