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G7峰會擬推經濟安保附件 著眼台海

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
七大工業國（G7）財金首長13日結束三天會議，並發表聯合聲明，對全球經濟不確定性升高示警。（美聯社）
七大工業國（G7）財金首長13日結束三天會議，並發表聯合聲明，對全球經濟不確定性升高示警。（美聯社）

日本共同社十三日獨家報導，十九至廿一日舉行的Ｇ７廣島峰會經濟安全保障相關討論中，將擺出不允許貿易等經濟領域的脅迫行為的姿態。正在協調在峰會聲明之外，制定專注於經濟安保的附屬文件。

附件內容是譴責限制與政治對立國家之間進出口的政策等。似乎是日本政府以緊張升溫的台灣海峽局勢為背景，主導由Ｇ７表態會毅然採取對抗措施。去年在德國舉行的Ｇ７峰會雖也就加強警惕包括經濟脅迫在內的威脅達成了一致，但此次若制定有關經濟安保的附件，將是罕見舉措。

Ｇ７計畫在峰會最後一天發表的共同聲明與附件中，寫明「Ｇ７將對抗經濟性的強制措施，力爭實現供應鏈強韌化和公平競爭」。日本首相岸田文雄向各國提出要求，希望由Ｇ７作為核心，展示對中國的明確立場。

此外，Ｇ７財長與央行總裁十三日結束在日本新潟舉行的三天會議，會後發表聯合聲明承諾隨時準備採取適當行動確保金融穩定，指金融體系目前仍強勁，誓言堅定支持烏克蘭與防止俄羅斯規避制裁，同時計畫今年推出「供應鏈多元化的夥伴計畫」。

Ｇ７經濟體只占世界人口的一成，卻占約三成的ＧＤＰ，四十年前占比接近五成，中國大陸、印度與巴西等開發中國家的崛起，引發外界質疑Ｇ７領導世界經濟的作用。

在Ｇ７財金首長討論如何解決開發中國家債務脆弱性，以及建立對實現綠色增長至關緊要的更佳供應鏈時，非成員的中國大陸被列入了會談。會後聯合聲明提到，「將著眼於年底前啟動供應鏈的互惠合作夥伴倡議」，顯然是考慮到了中國大陸。

產經新聞報導，為了世界經濟的成長，Ｇ７新設想的「韌性和包容性的供應鏈強化」（ＲＩＳＥ）合作夥伴關係，旨在在過度依賴中國大陸的脫碳，以及培育國內產業所需產品供應鏈上，幫助中、低收入國家等所謂「全球南方」發揮更大作用，資金與成員將跟世界銀行與其他各方一起制定。

不過，Ｇ７財金首長聯合聲明並未特別提及中國大陸，或提及中國大陸進行「經濟脅迫」以遂其政治目的，也沒有直接將減少依賴對中國大陸或俄羅斯貿易的願望作為ＲＩＳＥ倡議的動機。

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