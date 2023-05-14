美股收黑 短線變數多

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股上周五（12日）下跌，標普500和道瓊指數連續兩周收低，調查顯示美國消費者對通膨預期上升，華爾街不再理所當然認定聯準會6月會暫停升息。美股短期內還面臨美國提高舉債上限陷入僵局的變數。

密西根大學消費者信心指數降至六個月低點，標普500指數盤中翻黑，收盤跌0.2%，道瓊工業指數微跌不到9點，周線分別跌0.3%和1.1%；那斯達克指數上周五跌0.4％，周線漲0.4%。費半指數和台積電ADR周線各跌1.2%和1.8%。

密大調查消費者預期未來5到10年物價年增率為3.2%，達12年來最高。最新利率交換行情反映交易人士預期6月開會議升息機率為10%，原本一面倒認定會暫停升息。

投資人還得提防美國府會之間調高債務上限的僵局。美國總統拜登和國會領袖原訂於上周五舉行的會談延到本周。國會預算辦公室指出，除非提高債務上限，否則美國政府面臨在6月上旬無法支付所有帳單的重大風險，也就是6月初違約風險加劇。

美國財長葉倫再度呼籲提高債務上限，表示若國會不這樣做，會損害信用評等。

美國 升息

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