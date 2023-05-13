為何能獲馬斯克青睞？她接任推特新CEO 原來是「這點」超強

億萬富豪馬斯克去年以440億買下推特（Twitter）並暫兼執行長，他在12日推文正式宣布，聘請雅克里諾（Linda Yaccarino）接任推特執行長。雅克里諾前一個工作是NBC環球（NBCUniversal）廣告部門負責人，與美國廣告界關係良好；馬斯克這項人事決策，顯然寄望雅克里諾為推特贏回廣告業務。

華爾街日報說，雅克里諾有個外號，叫「絲絨鎚」（Velvet Hammer），因為她的頑強談判策略總能以友善外表包裝。在NBC環球內部，60歲的她被認為是銷售廣告的厲害機器。

馬斯克的人事公告推文寫道，雅克里諾將主要負責商業營運，他自己還會繼續掌管產品設計與技術，「期待與琳達（雅克里諾名字）合作，將這個平台轉型為全方位的應用程式X」。

雅克里諾2011年跳槽到NBC環球之前，在透納（Turner）工作近20年。根據NBC環球的資料，她帶領的2,000多人廣告銷售團隊，12年間為公司創造超過1,000億美元的廣告收入。她幹練之處正是在電視產業廣告因為市場結構變遷而走下坡的趨勢下，仍能為東家開闢財源。

例如，她不只穩住傳統的30秒電視廣告核心事業，也推動NBC環球擁抱互動購物，與蘋果、BuzzFeed等數位公司建立夥伴關係。同時，讓公司的廣告銷售跨多個頻道聯賣。

雅克里諾有實力，也善於自我推銷。她對部屬和友人毫不掩飾自己想要當個執行長。曾與她共事的消息人士說，她在NBC環球內部多個場合施壓，要求有更多的職權；幾年前還揚言要辭職。後來爭取到監管公司內部重要的數據事業部門，但在母公司康凱斯特（Comcast）廣告部門的主管職位角力戰中敗下陣來。

2020年NBC環球前執行長謝爾（Jeff Shell）上任時，高層人事一陣大風吹，雅克里諾沒有被提拔到更高的職位，她因而向部屬表達過挫折感。最近謝爾因與女下屬有不當關係去職，接任人也不是雅克里諾。

華爾街日報指出，馬斯克入主推特後，廣告主大量出走，以雅克里諾的廣告業人脈，能協助銷售，但推特是家工程、寫程式較強的公司，她如何成功管理，是個疑問。這一點，推特與特斯拉投資人Ross Gerber認為，只要馬斯克還在管技術，他個人並不擔心雅克里諾沒有工程背景。

啤酒商Molson Coors北美事業部媒體與消費者關係副總裁Brad Feinberg也表示，雅克里諾「懂品牌，也了解廣告代理商要照顧什麼。她的話一向受到信賴」，他說，推特「有了琳達將會更加穩健。」

雅克里諾是位勇於發聲的高階經理人，一直願意在媒體業與科技業擔當更重大的角色。她痛批過尼爾森（Nielsen）的收視率調查，指控尼爾森的調查方法沒有充分納入數位收看量，在新冠疫情期間，漏算了許多觀眾。尼爾森當然堅持自家的調查方法沒問題，拒絕評論雅克里諾的指控。