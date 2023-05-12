真要跳槽當推特執行長？NBC環球證實「她」離職

NBC環球集團（NBCUniversal）12日宣布，該公司廣告主管雅卡理諾（Linda Yaccarino）將離職； 稍早傳出她正在洽談推特（Twitter）執行長一職。

億萬富豪馬斯克11日表示，替推特找到了新執行長，但未透露姓名。華爾街日報說，這個人正是雅卡理諾；她推動美國媒體巨擘康凱斯特（Comcast）娛樂和媒體部門的廣告業務走向現代化，康凱斯特是NBC環球的母公司。

她的離去將讓NBC環球再受重創。康凱斯特上個月表示，NBC環球執行長謝爾（Jeff Shell）坦承與女下屬有不當關係，因而去職。

雅卡理諾在透納娛樂（Turner Entertainment）歷練15年後，2011跳槽NBC環球，外界認為該電視網的廣告業務能走向數位得歸功於她。

馬斯克去年12月表示，找到傻到願意當推特執行長的人之後，就會卸下這個職位。他說自己將負責推特的軟體和伺服器團隊。