Vast攜手SpaceX 2025發射人類首座商用太空站

美國新創企業Vast宣布，要在合作夥伴億萬富翁馬斯克（ElonMusk）的太空探索科技公司（SpaceX）幫助下，於2025年8月前發射一輛校車大小的商用太空站進入低軌道（LEO）。

路透社報導，被稱為Haven-1的圓柱形太空站是預計取代國際太空站（ISS）的最新平台。國際太空站是一個已有20多年歷史的繞行軌道研究實驗室，主要由美國、俄羅斯和歐洲太空總署（ESA）營運。

國際太空站預計2030年退役，美國國家航空暨太空總署（NASA）則希望商用太空站能取代國際太空站。

Vast成立於2021年，是一間由加密貨幣富豪麥凱利柏（Jed McCaleb）支持的新創企業。

Vast公司10日透露，計劃在Haven-1部署完成不久後，派出4名太空人前往Haven-1進行為期30天的研究任務。Haven-1將透過SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon9）火箭發射升空。

SpaceX還會訓練太空人，他們將搭乘SpaceX的「乘龍」（Crew Dragon）太空船離開地球，然後太空船會自動停靠在Haven-1。

SpaceX商業銷售副總裁奧奇內羅（Tom Ochinero）在聲明中表示，一個完全商業化的企劃是低軌道的未來，而Vast和SpaceX正朝著達成這項目標往前邁進。

Haven-1預計會維持運作3年時間，並支援另外3個為期30天的任務。