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楊思枏談赴法設廠主因：歐盟力推電動車 前期就有補助

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝能執行長楊思枏。本報系資料庫
輝能執行長楊思枏。本報系資料庫

固態電池製造商輝能執行長楊思枏受訪表示，歐洲大力推廣電動車是該公司選擇法國投資52億歐元（約57億美元）設廠的理由。

金融時報報導，楊思枏表示，歐盟承諾2035年起禁售新的內燃機汽車，為輝能的前景創造了穩定的環境，降低個別國家政策轉向的風險。他說：「歐洲是創業的好地方，因對電動車有日益增長的需求。其法規超越國家，不因各國選舉而受到影響。」

其他優勢還包括在法國可用低碳核能，以及政府在前期就發放補助，不像美國要投產後才有租稅優惠。楊思枏指出，「在歐洲，投資階段就能獲得支援」。但他沒說獲得的補貼承諾是多少。

法國和其他歐洲國家其實一直感受到美國《降低通膨法案》的壓力。因為該法案，美國電動車大廠特斯拉縮減在德國設電池工廠的計畫。不過，輝能領導國際發展部門的輝德執行副總裁諾曼德未排除在較晚階段赴美投資的可能性。

輝能法國敦克爾克超級工廠計劃2026年底拯產，2030年達到每小時48GW的產能目標。該公司在台灣有一條規模較小的試產線，今年稍晚投產。

除超級工廠外，楊思枏還希望在歐洲實現關鍵原料採購本地化，並在那裡設置研發中心。關於資金需求，輝能沒有透露全盤安排。該公司迄今籌得7億美元，已啟動募資的討論，最終打算掛牌上市。

法國 美國 核能

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