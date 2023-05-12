在美買特斯拉 除Model 3外全部變貴 漲幅最多1000美元
根據電動車大廠特斯拉的官網，該公司周四調高了美國市場Model S、X、Y標準版和高性能版Plaid的售價，儘管仍比年初時頻頻降價以便拚銷量的價格要低。
Model S標準版的售價漲到88,490美元，但仍遠低於年初的104,990美元。Model X標準版售價漲到98,490美元，而Model X Plaid和Model S Plaid現在都賣108,490美元。
特斯拉最暢銷的Model Y車型售價全都上調250美元，標準版、增程版和高性能版售價分別調高到47,490美元、50,490美元、54,490美元。
這是4月19日以來，Model S、X、Y第二次漲價，那是特斯拉上次美國市場車價的日杛。
Model 3的售價沒有調整，上次漲價是5月初。
另外，特斯拉日本部門發表聲明說，周五開始接受旗艦車款Model S和休旅車Model X的訂單。
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