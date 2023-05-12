微軟將採核融合發電 與Helion簽購電協議創首例

美國私人核融合企業Helion Energy規劃約5年後為科技巨擘微軟（Microsoft）供電。核融合反應是太陽的能量來源，但地球上尚難成功商業運轉，兩家企業合作創下首例。

路透社報導，多座政府實驗室和逾30家企業正努力嘗試利用核融合反應來發電，希望有朝一日能幫助世界削減溫室氣體排放量。核融合與目前使用的核分裂反應爐不同，不會製造長久不衰的放射性廢棄物。

把氫等兩個輕原子加熱到極端高溫，融合成一個較重的原子，即為核融合反應，會釋出大量能量。目前地球上的核融合反應都很短暫，且耗費的能源比釋出還多，但相關企業已募到約50億美元私人資金，期望實現能量淨增益。

Helion Energy的發電廠預定於2028年之前上線，目標是發電量在一年後達50MW（百萬瓦）以上。在美國，1MW電量能供給約1000戶家庭平時使用。

Helion總部位於華盛頓州，創辦人兼執行長柯特利（David Kirtley）受訪時說：「50MW是商業規模核融合反應的重要第一步，營收會直接用來開發更多發電廠，並盡快讓核融合反應加入美國和國際電網。」

柯特利說，Helion的第7代機器Polaris應於明年上線並示範發電，利用高功率電磁脈衝技術來實現核融合反應。他還說，Helion已在2021年成為第一家實現攝氏1億度高溫的私人企業，而核融合的最佳溫度大約是2億度。

許多核融合企業都試圖用罕見的氫同位素「氚」來促成反應，但Helion打算用「氦-3」，這是一種用於量子運算的稀有氣體。

Helion已募到至少5.7億美元私人資金，包括美國人工智慧研究實驗室OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）於2021年提供的3.75億美元。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）在新聞稿中說，Helion的成果「支持了我們自己的乾淨能源長期目標，將促進市場建立一套有效率的新方法，更快為電網帶來更多乾淨能源」。

兩家企業沒有公布這項購電協議的財務內容或時程細節，也沒有提到哪些微軟設施會使用核融合反應產生的電力。

Helion還須取得美國核子管理委員會（NuclearRegulatory Commission）的設計和建造許可，以及地方政府的同意。但核子管理委員會上月決定把核融合監管和核分裂監管分開處理，核融合產業普遍樂見此一發展，支持者認為，這有助於縮短核准許可的時程。