快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

微軟將採核融合發電 與Helion簽購電協議創首例

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國私人核融合企業Helion Energy規劃約5年後為科技巨擘微軟（Microsoft）供電。核融合反應是太陽的能量來源，但地球上尚難成功商業運轉，兩家企業合作創下首例。

路透社報導，多座政府實驗室和逾30家企業正努力嘗試利用核融合反應來發電，希望有朝一日能幫助世界削減溫室氣體排放量。核融合與目前使用的核分裂反應爐不同，不會製造長久不衰的放射性廢棄物

把氫等兩個輕原子加熱到極端高溫，融合成一個較重的原子，即為核融合反應，會釋出大量能量。目前地球上的核融合反應都很短暫，且耗費的能源比釋出還多，但相關企業已募到約50億美元私人資金，期望實現能量淨增益。

Helion Energy的發電廠預定於2028年之前上線，目標是發電量在一年後達50MW（百萬瓦）以上。在美國，1MW電量能供給約1000戶家庭平時使用。

Helion總部位於華盛頓州，創辦人兼執行長柯特利（David Kirtley）受訪時說：「50MW是商業規模核融合反應的重要第一步，營收會直接用來開發更多發電廠，並盡快讓核融合反應加入美國和國際電網。」

柯特利說，Helion的第7代機器Polaris應於明年上線並示範發電，利用高功率電磁脈衝技術來實現核融合反應。他還說，Helion已在2021年成為第一家實現攝氏1億度高溫的私人企業，而核融合的最佳溫度大約是2億度。

許多核融合企業都試圖用罕見的氫同位素「氚」來促成反應，但Helion打算用「氦-3」，這是一種用於量子運算的稀有氣體。

Helion已募到至少5.7億美元私人資金，包括美國人工智慧研究實驗室OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）於2021年提供的3.75億美元。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）在新聞稿中說，Helion的成果「支持了我們自己的乾淨能源長期目標，將促進市場建立一套有效率的新方法，更快為電網帶來更多乾淨能源」。

兩家企業沒有公布這項購電協議的財務內容或時程細節，也沒有提到哪些微軟設施會使用核融合反應產生的電力。

Helion還須取得美國核子管理委員會（NuclearRegulatory Commission）的設計和建造許可，以及地方政府的同意。但核子管理委員會上月決定把核融合監管和核分裂監管分開處理，核融合產業普遍樂見此一發展，支持者認為，這有助於縮短核准許可的時程。

美國 高溫 廢棄物

延伸閱讀

標普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃

OpenAI創辦人旗下公司拚5年後核融合發電 微軟也押注

谷歌更新聊天機器人 要力拚AI龍頭

8天內高雄三度停電！台電漏夜搶修 原因恐跟「這件事」有關

相關新聞

在美買特斯拉 除Model 3外全部變貴 漲幅最多1000美元

根據電動車大廠特斯拉的官網，該公司周四調高了美國市場Model S、X、Y標準版和高性能版Plaid的售價，儘管仍比年初...

馬斯克稱推特將有新執行長 「她」6週後上任

身兼特斯拉（Tesla）與推特（Twitter）執行長的馬斯克表示已為推特覓妥新執行長。知情人士稱馬斯克洽談的對象是美國...

「不再是台灣公司」輝能因政治議題赴法設廠 有意IPO

兩天前傳出選定歐洲廠址後，固態電池製造商輝能周四正式宣布，2030年前將投資52億歐元（57億美元）在法國北部港口城市敦...

需求不振 矽晶圓大廠世創估下半年復甦無望

德國矽晶圓供應商世創（Siltronic）上季營收年減14%，且預期在需求依然低迷之際，市場下半年也不會復甦。

法國吸引輝能投資 就靠這三大優勢

固態電池製造商輝能為何選到法國的敦克爾克設廠？路透報導，輝能高階主管透露，法國總統馬克宏的遊說、投資獎勵條件，加上電價具...

派樂騰召回座墊桿可能斷裂的220萬輛飛輪車 股價創新低

美國居家健身器材大廠派樂騰（Peloton Interactive）周四表示，將召回220萬輛健身腳踏車，原因是產品座墊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦