派樂騰召回座墊桿可能斷裂的220萬輛飛輪車 股價創新低
美國居家健身器材大廠派樂騰（Peloton Interactive）周四表示，將召回220萬輛健身腳踏車，原因是產品座墊的支柱存在安全瑕疵，可能從焊接點斷裂並導致用戶受傷。派樂騰股價應聲重挫8.90%庄6.86美元，創歷史新低。
該公司收到35份通報，指其飛輪車可調整式座墊的座桿在使用中斷裂脫落。13人受傷，有人手腕骨折，有人淤清。
美國消費者產品安全委員會（CPSC）表示，消費者應立即停止使用該款飛輪車，並聯繫派樂騰詢問免費維修事宜。派樂騰顧客毋須送還產品，該公司將免費提供可自行在家安裝的連桿座墊。
派樂騰本月稍早在型號PL01的入門款健身腳踏車上發現此一瑕疵，該款產品售價約1,400美元。根據華爾街日報，此次召回涉及2018年1月至2023年5月之間，透過派樂騰、亞馬遜，以及運動用品連鎖店Dick's Sporting Goods銷售的近220萬輛飛輪車。
召回的消息傳出後，派樂騰的股價收黑，該股過去12個月重挫39%，距離2020年底新冠疫情期間的峰值暴跌約95%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言