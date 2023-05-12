派樂騰召回座墊桿可能斷裂的220萬輛飛輪車 股價創新低

美國居家健身器材大廠派樂騰（Peloton Interactive）周四表示，將召回220萬輛健身腳踏車，原因是產品座墊的支柱存在安全瑕疵，可能從焊接點斷裂並導致用戶受傷。派樂騰股價應聲重挫8.90%庄6.86美元，創歷史新低。

該公司收到35份通報，指其飛輪車可調整式座墊的座桿在使用中斷裂脫落。13人受傷，有人手腕骨折，有人淤清。

美國消費者產品安全委員會（CPSC）表示，消費者應立即停止使用該款飛輪車，並聯繫派樂騰詢問免費維修事宜。派樂騰顧客毋須送還產品，該公司將免費提供可自行在家安裝的連桿座墊。

派樂騰本月稍早在型號PL01的入門款健身腳踏車上發現此一瑕疵，該款產品售價約1,400美元。根據華爾街日報，此次召回涉及2018年1月至2023年5月之間，透過派樂騰、亞馬遜，以及運動用品連鎖店Dick's Sporting Goods銷售的近220萬輛飛輪車。

召回的消息傳出後，派樂騰的股價收黑，該股過去12個月重挫39%，距離2020年底新冠疫情期間的峰值暴跌約95%。