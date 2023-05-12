油價跌約2%至一周低點 金價小跌回吐漲幅

國際油價周四下跌約2%至一周低點，主要是美國政府舉債上限的政治僵局激起了市場對於這個全球最大石油消費國經濟衰退的不安，再加上美國初領失業金人數增加、中國大陸經濟數據也疲軟，為油價帶來打擊。

油價周四連續第二日下跌，交易員關注悲觀的經濟指標以及基礎現貨市場走弱。美國西德州原油，下跌1.69美元，或2.3%，結算價報每桶70.87美元。布蘭特原油下跌1.43美元，或1.9%，結算價報每桶74.98美元。這是4日以來兩大油價指標的最低收盤價。

黃金周四在美國公布初領失業金與4月生產者物價指數（PPI）等數據之後，應聲跳漲。不過，隨著美元走強，黃金對海外買家而言相對較貴，金價很快回吐了稍早的漲幅。 截至紐約時間下午5:00，黃金現貨下跌0.7%，報每英兩2015.05美元。

能源諮詢公司Ritterbusch and Associates分析師的最新報告指出，「美國債務上限的不確定性，以及最近可能促使大部分石油行業出現信貸緊縮的銀行業問題，再加上出現經濟衰退將持續的強烈可能性，仍然是石油市場的重大障礙」。

儘管石油輸出國組織（OPEC）預測中國大陸今年的需求將會增加，但是4月中國大陸新增銀行貸款大幅下滑，降幅遠遠超過預期，加劇市場擔憂這個最大石油進口國的疫後經濟復甦正在失去動力，抵消了OPEC釋出的利多消息。

美國西德州原油在周四盤後交易中，收復部分先前失地，主要是反映美國能源部長Jennifer Granholm最新說法，她表示，在美國國會對於動用戰略石油儲備的授權6月結束後，能源部仍然能夠購買石油，以補充戰備儲油。