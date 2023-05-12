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標普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股標普500指數周四收黑，PacWest重挫逾20%，市場再燃對地區性銀行之憂。歐新社
美股標普500指數周四收黑，PacWest重挫逾20%，市場再燃對地區性銀行之憂。歐新社

美股道瓊工業指數和標普500指數周四收黑，主要受到迪士尼走低拖累，該公司訂閱用戶減少，而PacWest因公布存款下降，領跌地區性銀行股。

道瓊工業指數下跌221.82點，或0.66%，收33,309.51；標普500指數下跌7.02點，或0.17%，收4,130.62；那斯達克指數則小漲22.07點，或0.18%，收12,328.51點。

Alphabet上漲4.3%提振那指，一天前，該公司旗下的谷歌推出更多人工智慧產品以因應微軟的競爭。微軟股價下滑0.7%，是對標普500和那斯達克指數造成最大拖累的個股之一。

PacWest Bancorp重挫22.7%，稍早之前該公司公布上周存款下降9.5%，且已向美國聯準會提供更多抵押品以獲得更多的流動性。

其他地區性銀行股也下跌。在最近三家地區性銀行倒閉後，上述消息再次引發外界對銀行業健康狀況的擔憂。 KBW地區銀行指數收跌2.4%。

Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche說：「我不認為這是一個普遍問題。這在很大程度上仍然是某些銀行的個別問題。不過，很可能會出現更多整合，地區性銀行的投資人會面臨更多麻煩。」

迪士尼股價大跌8.7%，該公司周三稍晚公布，上季獲利符合分析師預期，但旗艦服務Disney+的訂閱用戶總數下降。

能源股追隨油價走低。

特斯拉尾盤跳漲，馬斯克推文說已為推特選定新的執行長，他沒有透露姓名但表明是女性，馬斯克自己則將轉任執行董事長兼技術長。特斯拉股價收盤上漲2.1%。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示，美國約113家最大型銀行將承擔補充該機構存款保險基金的成本。FDIC在此次危機中支付了160億美元存款保險。

另外，持續讓投資人感到不安的是華府在提高政府債務上限問題上的僵局。Pursche說：「隨著我們愈來愈靠近債務上限的最後期限，市場波動會加劇。」

指數 馬斯克 美國

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