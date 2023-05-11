股神為何愛上日本五大商社？數字暴露巴菲特未明說的原因

過去六個月來，美股標普500指數一直在3,800點~4,200點區間震盪，漲不上去也跌不下來，加上此刻還看不出國會如何能在6月初大限日前順利提高舉債上限、及時拆除美國聯邦債務違約炸彈的引信，讓一些尚未採納「5月賣股走人」建議的美股投資人可能也萌生離場念頭。

那麼，該轉往何處？有「股神」、「奧瑪哈先知」之稱的巴菲特4月就遠赴東京一遊，讓日本重新出現在許多人的投資地圖上。專家常建議投資人分散投資，但許多人卻難以付諸行動。

財經網站MarketWatch報導，SPARX資產管理公司投資組合經理人武田正和說，波克夏公司董事長兼執行長巴菲特大舉投資日本，已引起眾人注意這個亞洲國家原本令人忽略的一些投資機會。

巴菲特為何對日本五大商社青睞有加？

波克夏起初在2020年投資日本五大商社（貿易公司），包括三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事以及丸紅，最近又加碼買進，把對這五大商社的持股比重提高到7.4%。

武田正和日前在部落格貼文說：「這些公司合稱『綜合商社』，是事業多元化的企業集團，業務涵蓋食品、消費者產品、再生能源、用於電動車的金屬以及醫療照護領域。」

巴菲特4月時訪問日本時向CNBC表示，他之所以受這五大商社吸引，是因為這些公司與波克夏相似，而且股票交易價格低得「荒謬」。

武田正和則說：「巴菲特挑選的股票本益比（P/E）低，股價淨值比（P/B）也低，與日本股市到處可見的低估值相呼應。」他並指出，這五大商社的股東權益報酬率（ROE）介於18%與25%之間，比日本股市的8%高出甚多。

而且，自2017年以來，這五大商社合計的每股盈餘一直以每年成長20.1%的速度在擴增，因此已產生「可觀的超額現金流」。此外，過去五年來，這些公司配發的股利平均成長12.9%，並提供3%至5%的股票收益率，相當「吸引人」。

武田正和另提到，日本企業主管一改昔日的做法，近年來經常性地加發股利並擴大買回自家股票。例如，三井和三菱目前就在籌劃史上規模最大的股票回購計畫。

就目前股票估值而論，吸引力也難以抗拒，即使全球性的企業集團價值難以評估。基於此理，他們的股票估值常被打折扣，五大商社的折價幅度尤其「可觀」。

不過，現在必須關注的一個問題是：過去30年表現大致相對遜色的日本市場，現在是否蓄勢待發，快要揚眉吐氣？一些資深投資人一聽到這個老掉牙的問題，可能就開始翻白眼，但武田正和提出幾個重點值得參考。

日股的「三好一壞」

與美股相比，日股此刻估值十分誘人。以本益比（股價除以每股盈餘）來說，東證股價指數（TOPIX）本益比現為15.72倍，比標普500指數的18.56倍低。

東證股價淨值比1.29倍，也比標普500的4倍便宜，卻提供2.4%的股利收益率，比美股高44%左右。東證指數今年來漲幅超過10%。

武田正和指出，今年全日本股市的股票買回金額可望達到677億美元，創新高紀錄。

但有一大缺點：整體而言，日本股市的每股盈餘成長仍嫌遲緩。有些公司成長快速，例如巴菲特青睞的五大商社，其他公司則蹣跚而行。