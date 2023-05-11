谷歌更新聊天機器人 要力拚AI龍頭

谷歌力拚AI龍頭地位！谷歌10日於大會宣稱，目前最新的AI工具「PaLM 2」已支援谷歌20多項產品，包括聊天機器人「Bard」，將開放給180國使用，它有搜尋彙整、圖片識讀與跨國轉譯的功能。分析師指出，谷歌仍是AI行業的佼佼者，但未來勢必會有更多企業搶進該市場。

谷歌產品全面AI化

《衛報》報導，谷歌10日召開大會，展示最新的人工智能PaLM2、可折疊的手機與新平板電腦等三項主力商品。外界認為，谷歌AI系統能支援最新的聊天機器人「Bard」，就是為了力抗對手微軟的「Bing」搜尋引擎。

PaLM2項目負責人佩特維表示，在過去幾年中，機器學習取得了長足的進步，AI技術將會加入原有搜尋引擎中，且與Google文件、雲端硬碟、地圖等整合應用，使用者能快速把搜尋結果加到谷歌試算表裡面，方便用戶彙整資料。

Google AI實驗室副總裁也表示，公司內已有20項產品與服務由PaLM 2支援。在Google自行設計的晶片支援下，這款大型語言模型懂得100多種語言，以及20多種程式語言。

不讓微軟專美於前

《CNN》報導，微軟重金下注於打造出ChatGPT的OpenAI，並在聊天機器人「Bing」中加入搜尋功能，成為Google的最大挑戰。但谷歌宣布，聊天機器人Bard將開放給180多個國家和地區使用，同時也開始支援日語、韓語與中文，還會陸續支援40種語言，甚至有附圖的回覆。

分析師德凱特表示，目前谷歌仍是AI領域的佼佼者，隨著世界對AI的興趣愈來愈高，谷歌勢必也能夠從中受益。但需要關注的是，未來AI商業戰場上會不會有場腥風血雨，谷歌又願意拿出多少的工具維持龍頭地位？

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