快訊

今年首例豬流感H1N2v！中部青少女常去養豬場 羅一鈞推論「2感染來源」

美墨邊境危機倒數！上萬非法移民聚集，準備衝入美國

林淑雅搭捷運遇死劫 8旬律師父哀痛招魂老淚縱橫

谷歌更新聊天機器人 要力拚AI龍頭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
谷歌10日於大會宣稱，目前最新的AI工具「PaLM 2」，已支援谷歌20多項產品。（Photo by Google）
谷歌10日於大會宣稱，目前最新的AI工具「PaLM 2」，已支援谷歌20多項產品。（Photo by Google）

谷歌力拚AI龍頭地位！谷歌10日於大會宣稱，目前最新的AI工具「PaLM 2」已支援谷歌20多項產品，包括聊天機器人「Bard」，將開放給180國使用，它有搜尋彙整、圖片識讀與跨國轉譯的功能。分析師指出，谷歌仍是AI行業的佼佼者，但未來勢必會有更多企業搶進該市場。

谷歌產品全面AI化

衛報》報導，谷歌10日召開大會，展示最新的人工智能PaLM2、可折疊的手機與新平板電腦等三項主力商品。外界認為，谷歌AI系統能支援最新的聊天機器人「Bard」，就是為了力抗對手微軟的「Bing」搜尋引擎

PaLM2項目負責人佩特維表示，在過去幾年中，機器學習取得了長足的進步，AI技術將會加入原有搜尋引擎中，且與Google文件、雲端硬碟、地圖等整合應用，使用者能快速把搜尋結果加到谷歌試算表裡面，方便用戶彙整資料。

Google AI實驗室副總裁也表示，公司內已有20項產品與服務由PaLM 2支援。在Google自行設計的晶片支援下，這款大型語言模型懂得100多種語言，以及20多種程式語言

不讓微軟專美於前

CNN》報導，微軟重金下注於打造出ChatGPT的OpenAI，並在聊天機器人「Bing」中加入搜尋功能，成為Google的最大挑戰。但谷歌宣布，聊天機器人Bard將開放給180多個國家和地區使用，同時也開始支援日語、韓語與中文，還會陸續支援40種語言，甚至有附圖的回覆。

分析師德凱特表示，目前谷歌仍是AI領域的佼佼者，隨著世界對AI的興趣愈來愈高，谷歌勢必也能夠從中受益。但需要關注的是，未來AI商業戰場上會不會有場腥風血雨，谷歌又願意拿出多少的工具維持龍頭地位？

【更多精采內容，詳見

AI 程式語言 搜尋引擎

延伸閱讀

今年不加薪！微軟宣告凍漲薪資 但AI資本支出持續增加

Google AI大反攻 Bard進軍180國、講中文也通

Google I/O PaLM 2登場 將導入25種Google服務與產品

私校受少子化衝擊 立委：退場仍難解決

相關新聞

全球主要手機品牌 只剩蘋果沒出折疊機

在Google周三（10日）發表Pixel Fold折疊手機之後，現在蘋果（Apple）成了全球知名手機品牌中，唯一沒推...

OpenAI創辦人旗下公司拚5年後核融合發電 微軟也押注

新創公司Helion周三宣布，預計五年內建成一座核融合電廠，押注2028年就開始透過這種「顛覆遊戲規則」的潔淨能源發電，...

谷歌更新聊天機器人 要力拚AI龍頭

谷歌力拚AI龍頭地位！谷歌10日於大會宣稱，目前最新的AI工具「PaLM 2」已支援谷歌20多項產品，包括聊天機器人「Bard」，將開放給180國使用，它有搜尋彙整、圖片識讀與跨國轉譯的功能。分析師指出，谷歌仍是AI行業的佼佼者，但未來勢必會有更多企業搶進該市場。

彭博：蘋果難以扭轉晶片過度依賴在台生產的局面

蘋果（Apple）在晶片供應過度依賴台灣的情況，恐怕五年內都難以扭轉，不單蘋果的Bionic處理器完全仰賴台積電（233...

多晶矽價格本周暴跌12% 牽動太陽能板價格

太陽能板關鍵材料多晶矽的價格本周暴跌12%，在供應量提升之際，價格延續自2012年來的最長連跌走勢。

美對陸晶片管制傳為外國業者設新標準 台廠有望受惠？

南韓媒體報導，在美國加強管制對中國大陸的晶片設備出口，引發南韓不安後，美國政府正考慮為非中國大陸的晶片製造商另外設立新規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦