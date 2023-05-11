英特爾加入生成式AI大戰！攜手BCG銷售工具給企業客戶

美國晶片大廠英特爾（Intel）與波士頓顧問集團（BCG）表示，正攜手銷售生成式人工智慧（AI）工具給大企業。

路透報導，BCG和英特爾正合作開發生成式AI技術，讓BCG的員工得以更加善用50年來多為報告或簡報形式的檔案。之前，BCG員工必須以關鍵字搜尋檔案，並且點開每篇文件以確定是否包含自己尋找的內容。

現在有了這套新系統，AI系統將能用過去的檔案內容，回答BCG員工的問題，或摘要整份文件。這套系統是在英特爾以其Xeon中央處理器和Habana AI晶片打造的超級電腦上開發，英特爾也負責建立混合雲規模的軟體，如此一來，BCG便毋須和英特爾分享數據。

英特爾和BCG表示，計畫銷售已合作開發的一些技術，幫助其他企業運用自家數據訓練AI系統，而且不必和英特爾或BCG分享，目標將瞄準金融服務業等產業。

最近生成式AI科技大紅，除了ChatGPT，Google也將在搜尋引擎加入AI對話功能，並且導入Doc文件、Sheet試算表等雲端生產力工具。