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迪士尼預測Disney+虧損繼續擴大 盤後股價大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
迪士尼表示，由於轉移行銷成本的關係，串流媒體服務的損失本季還會擴大。路透
迪士尼表示，由於轉移行銷成本的關係，串流媒體服務的損失本季還會擴大。路透

迪士尼周三公布Disney+訂戶下降，並預估本季（5-7月）虧損還會擴大，盤後股價應聲大跌4.8%。

財務長麥卡錫周三在法說會上表示，由於轉移行銷成本的關係，串流媒體服務的損失本季將增加 1 億美元。

迪士尼表示，Disney+在內的直接面對消費者（DTC）的部門在4月為止的一季虧損 6.59 億美元，遠低於分析師原估 8.50億美元。

麥卡錫強調，本季虧損擴大只是「短暫波動」，多少打壓迪士尼串流事業力圖轉虧為盈的進展。與此同時，迪士尼傳統電視業務，包括ABC和ESPN業績也大幅下滑。

為了提升串流業務的財務表現，公司於去年12月推出有廣告的Disney+服務，並將無廣告版本的價格提高了38％，變成每月11美元。營收雖然增加了，但也讓迪士尼付出客戶流失的代價：Disney+訂閱量下降至1億5780萬，不如分析師原估的1.631億。

受益於主題公園的強勁表現，迪士尼上季營收成長13% 至218億美元。調整後每股純益為93美分，低於去年同期。

自去年 11 月重返迪士尼以來，執行長艾格（Robert Iger）面臨要替串流服務不斷燒錢的壓力，投資人對迪士尼和競爭對手為拚成長而大舉投資已失去耐心。Disney+ 2019 年推出以來為和Netflix 對槓，已投入超過 100 億美元。

迪士尼 Disney 廣告

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