Google AI大反攻 Bard進軍180國、講中文也通

Google今天舉辦年度I/O開發者大會，發表3款硬體新產品，包括中階手機Pixel 7a、折疊手機Pixel Fold及平板電腦；並宣布旗下生成式人工智慧Bard開放給超過180國，支援日語及韓語，未來將支援包含中文在內的40種語言。

Google今天在加州山景城總部海岸線圓形劇場舉辦I/O開發者大會，睽違3年回歸實體形式，現場僅開放給名額有限的媒體與開發者，中央社為少數代表台灣參加的媒體之一。共有來自191國、超過24.3萬名開發者註冊收看線上直播，其中86%來自美國以外地區。

在兩天活動中，Google將分享旗下產品與平台的最新發展，並舉辦超過200場技術論壇。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）於開場演講指出，Google使命是讓人工智慧（AI）幫助社群、企業與所有人，Google宣布將AI導入Gmail電子郵件，提供智慧寫作與回覆；另將AI導入Google地圖服務提供沉浸式導航，今年底前將在15座城市上線，包含倫敦、東京、紐約和舊金山等。

為了進一步強化AI功能，皮查伊宣布Google旗下AI產品Bard已採用新版大型語言模型PaLM 2，提升進階計算、推論技巧和編碼能力，且PaLM 2支援共25種Google新產品及應用。Google也將開放一鍵輸出Bard回答內容到Gmail和Google文件，撰寫郵件草稿更方便。

在接下來數週內，Bard還將提升圖像能力，在回答中提供更多符合文字敘述的圖片，或展示地圖上的資訊。

針對生產力套件Workspace，Google發表Duet AI功能，除了已在電腦版Gmail和Google文件進行測試強化寫作，現在更導入行動版Gmail，只需幾個關鍵字就能在手機上快速寫出完整的信件回覆內容。

在硬體產品方面，Google裝置與服務部門資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）表示，Pixel系列是唯一由Google開發的手機，搭載Google自研晶片Tensor、Android作業系統與AI功能，在高階手機市場是成長最快的品牌。

今天Google發表A系列中階手機新產品Pixel 7a，售價499美元起，共有石墨黑、雪花白、淺海藍3種顏色。Pixel 7a台灣售價新台幣1萬4990元，比去年Pixel6a貴1000元。

Google另發表Pixel Tablet平板電腦，內建語音輸入速度比打字快3倍，售價為499美元（約新台幣1萬5300元），贈送兼具揚聲器和充電功能的磁吸式底座，但台灣不會上市。

當折疊手機Pixel Fold亮相時，引起現場一陣驚呼。Google透過實機操作，展示Pixel Fold外螢幕播放的影片可以無縫接續到內螢幕播放，完全展開機身時可把主相機當作自拍相機，提升自拍照片品質。

歐斯特羅說，Pixel Fold是市面上最薄的折疊手機，Google需要重新設計內部零組件，新機內建可同時使用雙螢幕的翻譯模式，售價1799美元（約新台幣5萬5200元），購買就贈送一支Pixel Watch智慧手錶，但台灣不會發售。