美元下跌但收窄跌幅 通膨放緩讓Fed有把握按兵不動

美元一度觸及逾三周低點，之後收窄跌幅。美國通膨數據放緩，令市場預期聯準會（Fed）會暫停升息。

美國勞工部周三的一份報告顯示，美國消費者物價漲幅放緩至5%以下，為兩年來首見，為Fed在6月暫停升息預留餘地。但通膨仍高於Fed 2%的目標，可能需要在一段時間內保持高利率才能遏制通膨。

美元指數跌0.1%，報101.477。歐元升值0.2%，至1.0979美元，英鎊持平於1.2624美元。

美元兌日圓一度下跌0.8%至134.11，數據公布前一度上漲0.2%。

美國2年期債券殖利率下跌11個基點至3.91%。聯邦基金利率期貨交易員預期Fed將暫停升息，9月轉而降息。目前的指標利率目標區間為5%-5.25%。

不過，Klarity FX主管Amo Sahota說：「我認為數據確實表明美聯儲有空間暫停行動，而不是必須升息。我認為這並不意味著我們可以說將大幅降息。在6月的下一次Fed會議之前，還會看到5月的通膨數據。因此，這將為會議提供一個更好的關注點。」

摩根士丹利表示，儘管美國違約並非迫在眉睫，但如果談判雙方均拒絕軟化立場，發生違約的機率將顯著上升。