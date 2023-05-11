油價跌逾1%因需求疲弱 金價小幅收黑

國際油價周三（10日）結束了四連漲的走勢，下跌逾1%，美國原油庫存增加為市場造成壓力；美國消費者物價指數（CPI）數據顯示通膨降溫跡象，但金價未能守住數據後的漲勢。

油價跌逾1%

布蘭特原油7月期貨下跌1.03美元，跌幅1.3%，結算價報每桶76.41美元；西德州原油6月期貨下跌1.15美元，跌幅1.6%，結算價報每桶72.56美元。

美國4月消費者物價上漲，可能會提高聯準會維持較高利率的可能性。最近幾個月，全球利率上升令油價承壓，交易商擔憂將出現經濟衰退。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示：「油價承壓，因與銀行危機有關的經濟疑慮，以及春季能源需求放緩所導致的正常季節性疲軟。」

美國能源資訊署（EIA）周三表示，美國上周原油庫存意外增加約300萬桶，因政府再度釋出戰略儲油且出口減少。這份報告證實周二稍晚公布的石油產業數據，該數據也顯示石油庫存意外增加，這在周三盤中對油價造成壓力。路透訪查的分析師此前預測，原油庫存減少90萬桶。

美國原油庫存意外增加，原油進口減少，以及中國大陸4月出口成長疲軟，加劇了對全球石油需求的疑慮。

不過，夏季駕車季節前美國汽油需求激增，限制了油價跌幅。EIA數據顯示，上周美國汽油庫存下降320萬桶，分析師預測的降幅為120萬桶。RBOB汽油期貨上漲0.7%，至每加侖2.50美元。

金價小幅收跌

現貨黃金價格下跌0.2%，報每英兩2,030.70美元，美國黃金期貨收低0.3%，結算價報每兩2,037.10美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「仍存在聯準會必須在更長時間內維持高利率的風險......需要進一步消化降息預期，金價才能維持其漲勢。」

數據顯示，美國4月消費者物價指數（CPI）年比上揚4.9%，低於預期的5%，金價應聲上漲0.7%，隨後轉為下跌。4月CPI較前月上升0.4%，3月為上升0.1%。

不過一些分析師表示，由於持續的經濟疑慮，包括潛在的美國債務違約，金價可能會嘗試上攻歷史紀錄。

現貨白銀跌1%，至每英兩25.35美元；白金上漲0.4%，至1,109.60美元；鈀金上漲2.1%，至1,602.7美元。