那斯達克收在逾八個月最高 受通膨降溫和Alphabet鼓舞

那斯達克綜合指數周三收在8個多月來最高，美國4月通膨略低於預期，Alphabet推出最新人工智慧，帶動美股溫和上漲。

那斯達克綜合指數上漲126.89點，漲幅1%，收在12,306.44點。標普500指數漲18.47點，漲幅0.5%，報4,137.64點；道瓊工業指數跌30.48點，跌幅0.1%，報33,531.33點。

美國公債上漲，10年期公債殖利率大幅下跌，收於3.438%。

聯邦基金利率期貨交易員預料Fed將在6月會議上暫停升息，升息25個基點的可能性不到5%。交換合約顯示，交易員預計今年的降息幅度約為75個基點。

美國勞工部公布，4月消費者物價指數(CPI)年增率為4.9%，低於原估的5%，令人看好聯準會（Fed）升息周期接近尾聲。

投資顧問公司Bel Air的合夥人Kevin W. Philip說：「CPI表明通膨壓力已有某種程度緩解。這意味著Fed接近或已經進入升息周期的尾聲，而成長型公司受利率上升的影響最大。」

那斯達克綜合指數Alphabet大漲4.1%的激勵，Alphabet為其核心搜索產品推出了更多AI功能，以回應微軟的競爭。

其他大型科技股蘋果和微軟也分別上漲了1%和1.7%。超微漲2.1%。亞馬遜漲3.4%，連續七個交易日收高，為2022年7月以來最長連漲走勢。

對利率敏感的標普500科技股指數漲1.2%，通信服務股漲1.7%。成長型公司更依賴借來的錢，所以他們從較低的利率中受益。

不過，投資人也顧慮美國債務上限談判僵局帶來的風險，一些華爾街最有經驗的交易員警告說違約造成的長期破壞「不堪設想」。

區域性銀行股在上周大幅波動後延續跌勢，投資人對這些銀行的體質仍不放心。PacWest Bancorp和Zions Bancorporation分別走低0.5%和2.7%。

石油和天然氣生產商西方石油跌3.6%，因第1季度獲利未達達到分析師預期。

Livent Corp大漲5.2%，澳洲鋰礦商Allkem tdAKE.AX同意與這家美國的化學品製造商合併，創建一個106億美元的公司。

Airbnb大跌10.9%，因為民宿網上平台第2季的預訂量減少，平均日租金降低。

Rivian Automotive上漲1.8%，這家電動車製造商公布的第1季業績超出預期，並重申了其年度產量預測。