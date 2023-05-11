美CPI年增4.9% 連十個月走緩

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國4月消費者物價指數（CPI）迎來十連降，年增率為4.9%。（路透）
美國4月消費者物價指數（CPI）迎來十連降，年增率為4.9%。（路透）

美國4月消費者物價指數CPI）迎來十連降，年增率為4.9%，雖仍大幅超出聯準會（Fed）的目標，但升幅連十個月走緩，核心通膨也見降溫，給聯準會暫停升息的空間。CPI數據發布後，期貨市場價格顯示，交易員預期Fed下月按兵不動的機率將近九成。美股10日早盤開高後震盪，DXY美元指數反轉向下。

勞工部10日公布，4月消費者物價指數（CPI）月增率為0.4%，增幅比3月的0.1%顯著加速，但4月CPI年增率為4.9%，則較3月的5.0%稍稍緩和，也離去年6月升到頂的9.1%更遠，是2021年4月來最小升幅。

路透訪調經濟學家原先預估，上月整體CPI月增0.4%、年增5.0%。

剔除能源和食物價格的4月核心CPI年增率，從3月的5.6%趨緩至5.5%，符合預期；月增幅0.4%與3月相同，也符合預期。驅動核心CPI升高的主力，是二手車價出現去年6月來首見上漲。

上月整體消費者物價通膨率攀升，反映汽油價格和租金上漲，且剔除食物與能源價格的核心通膨力道仍強，主因是受二手車價格彈升影響。核心通膨稍稍降溫，給Fed暫停升息的空間，但因通膨仍大幅超標，也支持Fed繼續把利率維持在高檔。

CPI數據發布後，期貨市場價格顯示，交易員預期Fed下月維持利率在5%~5.25%不動的機率將近90%。Fed下次開會訂於6月13日至14日。

石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）宣布進一步減產導致美國汽油價格上月彈升，但後來油價已隨衰退風險升高而回跌。Fed一連串升息、銀行收緊放貸條件、聯邦債限僵局遲遲未解，都加深衰退顧慮。

消費者物價指數 CPI

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