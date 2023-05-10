搭電動車熱潮 這兩家鋰礦商將合併成全球第三大

澳洲鋰礦開採業者Allkem與美國同業Livent 10日發表共同聲明說，將以全股票交易形式合併為一家新公司，合併後估值預計可達106億美元。受惠於電動車需求攀升，作為電動車電池關鍵原料的鋰金屬需求正隨之上揚。

根據這項共同聲明，以未來的產能估算，兩家公司合併後將成為全球第三大鋰礦生產商，並將在紐約掛牌上市。Allkem在澳洲、阿根廷及加拿大都設有營運據點；曾有傳言指出，採礦巨頭力拓（Rio Tinto）考慮收購該公司。Livent的事業版圖也不小，包括在阿根廷抽取和提煉鋰鹽水、在魁北克的硬岩鋰礦床開採計畫，在美國及中國大陸也設有鋰精煉廠，還和德國車廠寶馬（BMW）簽訂供應合約。

這項合併交易可能部分是受到美國通膨削減法案（IRA）推波助瀾。美國4月初公布的電動車補助新規定，要求電動車的電池零組件和關鍵礦物原料，必須有一定比例在美國或與美國達成自貿協定的國家開採或加工，才能享有補助。這促使電動車產業設法從有望受益於這些優惠的國家取得供應，比如說加拿大；而華府未來也可能與阿根廷簽訂關鍵礦物協議。

雙方表示這是一樁「地位對等的合併交易」，其中Allkem股東將取得新公司56%股權，Livent股東則取得其餘44%股權。Livent執行長葛瑞福斯（Paul Graves）和Allkem獨立非執行董事長柯爾曼（Peter Coleman），將分別轉任新公司的執行長和董事長。但聲明並未提到Allkem執行長德索雷在新公司的職務。

葛瑞福斯在聲明中說：「待兩家公司合併後，我們的規模、產品範圍、全球版圖及執行能力都將擴大，有助滿足顧客對鋰化學品激增的需求。」