快訊

懶人卡／生死瞬間！建案吊臂砸中捷車廂 恐怖過程全紀錄

證實了！大S聲明認婚禮前流產 胎死腹中4天後嫁汪小菲

女助理教授搭中捷遇死劫…表哥曝她「學霸經歷」 父親是優秀法官

搭電動車熱潮 這兩家鋰礦商將合併成全球第三大

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
澳洲鋰礦開採業者Allkem與美國同業Livent 10日發表共同聲明說，將以全股票交易形式合併為一家新公司，合併後估值預計達106億美元。路透
澳洲鋰礦開採業者Allkem與美國同業Livent 10日發表共同聲明說，將以全股票交易形式合併為一家新公司，合併後估值預計達106億美元。路透

澳洲鋰礦開採業者Allkem與美國同業Livent 10日發表共同聲明說，將以全股票交易形式合併為一家新公司，合併後估值預計可達106億美元。受惠於電動車需求攀升，作為電動車電池關鍵原料的鋰金屬需求正隨之上揚。

根據這項共同聲明，以未來的產能估算，兩家公司合併後將成為全球第三大鋰礦生產商，並將在紐約掛牌上市。Allkem在澳洲、阿根廷及加拿大都設有營運據點；曾有傳言指出，採礦巨頭力拓（Rio Tinto）考慮收購該公司。Livent的事業版圖也不小，包括在阿根廷抽取和提煉鋰鹽水、在魁北克的硬岩鋰礦床開採計畫，在美國及中國大陸也設有鋰精煉廠，還和德國車廠寶馬（BMW）簽訂供應合約。

這項合併交易可能部分是受到美國通膨削減法案（IRA）推波助瀾。美國4月初公布的電動車補助新規定，要求電動車的電池零組件和關鍵礦物原料，必須有一定比例在美國或與美國達成自貿協定的國家開採或加工，才能享有補助。這促使電動車產業設法從有望受益於這些優惠的國家取得供應，比如說加拿大；而華府未來也可能與阿根廷簽訂關鍵礦物協議。

雙方表示這是一樁「地位對等的合併交易」，其中Allkem股東將取得新公司56%股權，Livent股東則取得其餘44%股權。Livent執行長葛瑞福斯（Paul Graves）和Allkem獨立非執行董事長柯爾曼（Peter Coleman），將分別轉任新公司的執行長和董事長。但聲明並未提到Allkem執行長德索雷在新公司的職務。

葛瑞福斯在聲明中說：「待兩家公司合併後，我們的規模、產品範圍、全球版圖及執行能力都將擴大，有助滿足顧客對鋰化學品激增的需求。」

美國 澳洲

延伸閱讀

投資人靜待美國通膨數據出爐 亞股多收低

汎德永業首季每股賺5.03元創高 BMW iX1電動車本月大量到港

印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮

聯電日本子公司USJC與DENSO合作 車用 IGBT 量產出貨

相關新聞

美4月核心CPI月升0.4% 符合預期

美國商務部10日公布，4月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升4.9%，低於預期的5%，也比3月的5%低，而與3月...

搭電動車熱潮 這兩家鋰礦商將合併成全球第三大

澳洲鋰礦開採業者Allkem與美國同業Livent 10日發表共同聲明說，將以全股票交易形式合併為一家新公司，合併後估值...

全球利率已見巔峰？澳、馬升息曝登頂前恐還有段上坡路

全球這波升息循環即將攀上頂峰，接下來利率可望急轉直下？金融市場交易員是這麼想的，但從澳洲央行和馬來西亞央行上周竟意外升息...

半導體供應情況改善 豐田汽車財年淨利潤超越預期

日本汽車製造商豐田汽車（Toyota）今天宣布2022財政年度淨利潤超出預期，同時預估未來一年的銷售和營收將改善，這代表...

王思佳假包風波…假愛馬仕做太真 連美國富婆也埋單

台灣藝人王思佳被批評在節目上展示假的愛馬仕迷你凱莉包，風波迄今未平息。其實美國富人拿假包的情形也很普遍，紐約時報報導，現在中國大陸製的「高仿包」使用更好的材質和更精密的製作技術，讓人幾乎分辨不出200美元的假包和1萬美元的真品，而且仿造速度加快，可以生產當季的款式，讓國際精品公司很頭痛，必須花費巨資打擊仿冒品，美國去年就沒收30萬個仿冒的名牌包和皮夾，但大陸當局並不積極查緝仿冒者。

「地獄朝鮮」沉痾 南韓年輕人就業持續下滑

南韓年輕人4月就業人數連續第六個月下滑，減少人數為逾兩年來最多，增添這個亞洲第四大經濟體的長期成長動能持續減弱，也凸顯「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦