印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮

產業團體「鈷礦研究所」（Cobalt Institute）的資料顯示，印尼去年生產9,500噸的鈷，超車澳洲與菲律賓，成為全球第二大鈷產國，但主要是由中國大陸企業和印尼企業合資公司所帶動，加劇西方對於中國大陸主宰電動車供應鏈的憂慮。

英國金融時報（FT）報導，去年剛果民主共和國仍是全球最大鈷礦供應國，供應量占全球73%，遙遙領先印尼的5%。不過，剛果民主共和國的人權紀錄欠佳，加上許多的鈷礦營運都把持在中國大陸手上，促使西方汽車廠想開發替代來源，或是改變電池化學成分以降低鈷的用量。

然而，印尼崛起卻無助緩和這些疑慮，因為當地鈷礦開採主要仰賴當地企業集團與陸企合資事業。鈷礦研究所在這份年度報告指出，「中國在印尼的獨霸地位，類似於剛果民主共和國」，將不利美國和歐洲想透過電動車供應鏈降低對中國大陸依賴的產業目標。

印尼鈷產量大增，導致鈷價由去年4月的每磅約40美元，陡降到15美元左右。去年全球鈷礦產量躍增21%至19.8萬噸，大於13%的需求成長。

報告預估，今年鈷價仍會低於每磅20美元，至少到2025年前都將供應充足，因為剛果民主共和國和印尼的供給勁增。

鈷與鋰價下跌，減輕了電池製造商的成本壓力，卻也造成新開採計畫與西方營運商的挑戰。澳洲上市公司Jervois在美國愛達荷州的計畫，原本是十年來美國第一個開採的鈷礦，3月底卻因為鈷價低迷與建設成本高昂，暫停最後的建設作業。