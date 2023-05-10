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量子科技 塔塔通訊高層：商業化待硬體技術突破

中央社／ 舊金山9日專電

量子科技攸關國防和半導體產業，中國砸150億美元研發遠超出其他國家。印度塔塔通訊副總裁金德爾於矽谷表示，預估至少3至5年會朝商業化發展，目前仍面臨硬體技術等挑戰。

北美台灣工程師協會（NATEA）8日晚間於史丹佛大學舉辦第24屆「運算科技新前沿」（New Frontier InComputing,NFIC）年會，以「量子運算」為主題，邀請業界和學術界與會討論，台灣多位半導體產業人士出席。

印度塔塔通訊（Tata Communications）副總裁兼全球風險投資負責人金德爾（Ankur Jindal）就量子科技產業應用簡短演說，他引述塔塔通訊內部分析和全球管顧巨擘麥肯錫（McKinsey）數據，說明量子科技發展生態。

他指出，量子科技涵蓋三大領域，包括量子運算、量子通訊、量子感測，目前用於量子運算的研發經費最多。以國家而言，全球各國已宣布用於量子科技的總投資金額為350億美元（約新台幣1兆753億元），中國以150億美元稱霸。

企業應用技術方面，科技公司走在最前沿，已發展出商業策略；其次為金融服務和航太國防等產業，內部已有量子科學家從事研究。

金德爾說，預估3至5年量子科技會走向商業化並產生實際影響，但國家和企業必須即刻培養技術能力，並投入整體生態圈創新；國家出資，企業結合大專院校、孵化器、黑客松等方式，尋求量子科技相關領域突破和發展。

提到量子科技商業化將面臨的諸多挑戰，金德爾表示其中一個主要瓶頸，是硬體限制的問題；量子電腦建造需要制冷設備和特殊元件。

與會的半導體設備大廠主管楊燿宏會後補充，量子電腦的制冷設備非常耗能，未來3至5年的設計，主要是針對如何用軟體更有效驅動核心控制裝置，整體而言，量子電腦的硬體技術需求高，台灣或許可發揮這方面的優勢。

楊燿宏說，量子電腦還有量產方面的問題，短時間內，半導體製程都還是會靠傳統電腦來支援，不會受到太大影響。

金德爾也表示，預期未來傳統電腦不會因量子電腦的出現被取代，兩者將並存、負責處理不同任務，形成混合式的運用架構。

半導體 印度 主管

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