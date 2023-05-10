馬斯克：推特將推出語音通話及加密私訊功能
社群媒體推特（Twitter Inc）執行長馬斯克（Elon Musk）今天透露，推特將推出語音通話以及加密私訊等新功能。
路透社報導，去年馬斯克提出「推特2.0萬能App」（Twitter 2.0 The Everything App）計畫，表示會有加密私訊、長篇推文以及付款等功能。
馬斯克在今天的推文中說：「很快你就能用帳號與平台上的任何人進行語音和視訊聊天，不用提供你的電話號碼，就可以和世界各地的人聊天。」
推特這個通話功能，與Meta旗下的社群媒體App臉書（Facebook）以及Instagram類似。
馬斯克說，加密私訊功能將在明天推出，但未表示通話是否會加密。
推特本週表示，將開始刪除和封存多年不活躍的帳號。
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