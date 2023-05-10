Meta認新聞無經濟價值拒付費 杜魯道：說法有誤

加拿大法案將要求社群媒體平台為刊登新聞內容付費，引發臉書母公司反彈。加國總理今天表示，臉書母公司之所以反對，是基於「新聞不具經濟價值」這樣一個有瑕疵的謬論之上。

路透社報導，臉書（Facebook）母公司MetaPlatforms Inc在加拿大的公共政策部門主管柯蘭（Rachel Curran），昨天在議會委員會就加國政府的法案發表意見。她表示，新聞具有社會價值，但對企業不具經濟價值。

她說：「如果被要求就那些對我們沒有經濟價值的素材去補償媒體業者，那是問題所在。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，「網路鉅子們提出的論點不僅有瑕疵，而且對我們的民主和經濟是危險的。」

杜魯道在渥太華向記者表示，臉書反對支付新聞內容費用的立場，「展現出他們是多麼不負責任與脫離現實」。

加拿大擬議中的「線上新聞法」（Online NewsAct） 或稱「法案C-18」，強迫臉書、Alphabet旗下的谷歌（Google）等平台與新聞出版商進行商業交易協商，為新聞內容付款。加拿大這一步與澳洲2021年推出的破天荒新法十分相似。

谷歌和Meta都警告說，如果該法案在未經修正的情況下成為法律，他們將在平台上撤銷在加拿大取得新聞的管道。

谷歌和Meta主要是反對針對發布在平台上的新聞鏈結付費，認為這樣的作法對他們業務來說難以為繼。

臉書表示，發布在臉書動態消息的貼文中，含新聞連結的推文占不到3%；臉書同時表示，記者在社群媒體平台發布作品對自己也有益。

杜魯道對此表示，「報導（烏克蘭）布查鎮（Bucha）慘案的人，並非試圖在自己臉書上獲得網友按讚。」