分析師：美債限僵局有利金銀 威脅美元地位

美國舉債上限面對持續進逼的6月「大限」，華府朝野協商卻仍談不攏，分析師認為這種不確定性將提高黃金和白銀的避險吸引力，美元的地位也可能面臨風險。

彭博資訊策略師洛伊德－史密斯認為，美國可能債務違約的憂慮升高，一些華爾街歷練最豐富的交易員看到美國財長葉倫的信函，信中警告若美國未能履行債務義務，會造成「無法想像」的長期影響。

他說，雖然華府仍有可能在最後一刻打破僵局，一如過去的爭端，例如2011年，但朝野對立在那之後似乎已加劇，提高了這回達成協議的難度。

彭博資訊另一位策略師古柏塔認為，金價在美國於6月13日公布5月消費者物價指數（CPI）報告前，未來幾周可能狹幅震盪，但基於衰退風險升高、美國債限和銀行動盪的憂慮，不太可能大幅拉回，而且還有中國大陸外匯存底增持的提振，另一方面，美國公債殖利率上漲可能抑制金價漲幅。古柏塔說，美國5月CPI可能減緩，有望再刺激一波漲勢。

高盛全球融資部門共同主管哈邁坷則警告，未能化解債陷僵局，將是美元地位的一大風險，「任何降低美元被視為全球準備貨幣、舉世最安全且最流動資產想法的行動，都不利美國人民、不利美元、也不利美國政府」。她過去約五年來都是美國財政部借款顧問委員會的主席。

智庫跨黨派政策中心（BPC）預測，若美國未能提高舉債上限，美國政府將無法在6月初~8月初的某個時間點完全履行支付義務，這個預測也符合葉倫上周的預估。

BPC經濟政策主管亞卡巴絲拿最近美國銀行危機來比擬，雖然直接影響不大，卻會有意外後果，在當前21世界的通訊方式與互連環境下，可能遭遇類似銀行擠兌的問題，而且債陷僵局已提高美國的舉債成本，財政部上周發行的4周期國庫券殖利率為5.84%，是2000年來最高。

駿利亨德森分析師指出，美國公債「完全違約」的機率不到1%，但如此也會對市場造成嚴重後果。駿利亨德森的核心預期仍是華府將像過往一樣，拖到最後一刻才突破僵局，即便只是達成短期協議，美國實際違約的風險極為遙遠。