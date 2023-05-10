快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

分析師：美債限僵局有利金銀 威脅美元地位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師認為，美國舉債上限的不確定性將提高黃金和白銀的避險吸引力。路透
分析師認為，美國舉債上限的不確定性將提高黃金和白銀的避險吸引力。路透

美國舉債上限面對持續進逼的6月「大限」，華府朝野協商卻仍談不攏，分析師認為這種不確定性將提高黃金和白銀的避險吸引力，美元的地位也可能面臨風險。

彭博資訊策略師洛伊德－史密斯認為，美國可能債務違約的憂慮升高，一些華爾街歷練最豐富的交易員看到美國財長葉倫的信函，信中警告若美國未能履行債務義務，會造成「無法想像」的長期影響。

他說，雖然華府仍有可能在最後一刻打破僵局，一如過去的爭端，例如2011年，但朝野對立在那之後似乎已加劇，提高了這回達成協議的難度。

彭博資訊另一位策略師古柏塔認為，金價在美國於6月13日公布5月消費者物價指數（CPI）報告前，未來幾周可能狹幅震盪，但基於衰退風險升高、美國債限和銀行動盪的憂慮，不太可能大幅拉回，而且還有中國大陸外匯存底增持的提振，另一方面，美國公債殖利率上漲可能抑制金價漲幅。古柏塔說，美國5月CPI可能減緩，有望再刺激一波漲勢。

高盛全球融資部門共同主管哈邁坷則警告，未能化解債陷僵局，將是美元地位的一大風險，「任何降低美元被視為全球準備貨幣、舉世最安全且最流動資產想法的行動，都不利美國人民、不利美元、也不利美國政府」。她過去約五年來都是美國財政部借款顧問委員會的主席。

智庫跨黨派政策中心（BPC）預測，若美國未能提高舉債上限，美國政府將無法在6月初~8月初的某個時間點完全履行支付義務，這個預測也符合葉倫上周的預估。

BPC經濟政策主管亞卡巴絲拿最近美國銀行危機來比擬，雖然直接影響不大，卻會有意外後果，在當前21世界的通訊方式與互連環境下，可能遭遇類似銀行擠兌的問題，而且債陷僵局已提高美國的舉債成本，財政部上周發行的4周期國庫券殖利率為5.84%，是2000年來最高。

駿利亨德森分析師指出，美國公債「完全違約」的機率不到1%，但如此也會對市場造成嚴重後果。駿利亨德森的核心預期仍是華府將像過往一樣，拖到最後一刻才突破僵局，即便只是達成短期協議，美國實際違約的風險極為遙遠。

美國 華府 金價

延伸閱讀

期貨商論壇／生技期 緊盯季線

朝野協商舉債上限 葉倫：總統與共和黨仍存分歧

葉倫稱財部6月初恐耗盡現金 拜登邀國會領袖9日討論

經濟日報社論／人民幣當國際貨幣的侷限與契機

相關新聞

不用自備款！英首購族申貸成數可達100% 2008年來首見

根據英國金融機構Skipton Building Society新推出的房貸計畫，買房申請貸款將能借到房產價值的100%...

鴻海Vedanta在印度合建晶圓廠 Q4有望動工、採28奈米　

彭博資訊報導，印度先前推出的半導體製造獎勵計畫只收到三件申請案，其中包括鴻海公司與礦業集團Vedanta Resourc...

研究：2035年前元宇宙對美GDP貢獻可望達2.4%

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms委託進行的研究指出，元宇宙應用到2035年可能貢獻高達7600...

今治毛巾「垃圾」成爆紅商品 研發者色感差被員工嫌棄

把廢棄物當商品賣，日本愛媛縣「今治灰塵」的發想人回憶，「當初被罵到臭頭」。過去這間工坊為今治毛巾染色代工，現在靠這樣商品，打造品牌力，連他們自己都跌破眼鏡。

巴菲特加持！日本五大商社 近兩年獲利成長三倍多

「股神」巴菲特加持的日本五大商社，在結束於3月的上個會計年度裡，總計淨利達4.2兆日圓（311億美元）。等於是巴菲特的波...

美電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

電動車製造商Fisker、Nikola、Lucid 上季財報慘淡且下修生產目標，令投資人大失所望，擔心需求疲軟和價格戰之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦