巴菲特加持！日本五大商社 近兩年獲利成長三倍多

「股神」巴菲特加持的日本五大商社，在結束於3月的上個會計年度裡，總計淨利達4.2兆日圓（311億美元）。等於是巴菲特的波克夏開始大力投資之後的兩年內，獲利增加三倍多。不過五大商社都預測今年獲利將減少，主要因為大宗商品市場趨緩。

日經亞洲報導，波克夏2020年8月揭露，已投資三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事以及丸紅等日本五大商社。從那時開始到目前，五大商社的股價飆漲80%到230%，漲幅遠高於巴菲特公司投資組合中的另兩個明星，蘋果和可口可樂。

不僅股價因巴菲特加持而大漲，五大商社的營運業績也十分亮眼。五大商社中最大的三菱商事周二（9日）發布財報顯示，上個會計年度獲利1.18兆日圓，刷新紀錄，較2021年成長26%。社長中西勝也說，「大宗商品的價格上揚帶動獲利成長，非資源部門的獲利能力也增加」。

同一天，伊藤忠公布獲利8,005億日圓，雖較2021年略減，但仍處於接近最高紀錄的水準。住友商事淨利年增22%，至歷史最高的5,651億日圓。三井、丸紅的淨利也創新高。亦即五大商社在2022會計年度，除了伊藤忠之外，全都繳出獲利破紀錄的成績單。

不過由於能源與大宗商品市場走弱，日本商社預測今年的獲利將下滑。例如三菱預測淨利會年減22%，至9,200億日圓；伊藤忠說減幅3%，至7,800億日圓；住友估計年減15%，至4,800億日圓。

日經指出，上周六巴菲特在波克夏的股東會上重申對日本五大商社的支持，說仍有空間加碼，還提到「期待」與這些商社在業務上協作。巴菲特的投資策略向來是找到有持久競爭力的企業，在股價低時買進，然後長期持有。現在五大商社的重大任務，也正是發展永續的商業模式，加強綠能投資、數位化，多耕耘較不受市場波動影響的產業類型。

SMBC日興證券資深分析師Akira Morimoto就說，「去年的強勁財報大部分是因外部因素拉抬。現在對五大商社很重要的是，需要削減未能獲利的營運，維持高的股東權益報酬率（ROE）」。駐東京的法國Comgest資產管理分析師Richard Kaye則是認為，不少外國投資人還看不清日本商社未來五年內的獲利途徑。