油價由黑翻紅 因美國擬補充戰略儲油 金價走高

國際油價周二（9日）上漲，扳回盤中超過2%的跌幅，因市場權衡美國政府計劃補充國家戰略儲油的消息和預期的季節需求增加；金價走高，投資人在經濟不確定之際尋求避險，同時等待美國公布通膨數據，以尋找利率軌跡的線索。

油價小幅收漲

布蘭特原油7月期貨收漲0.43美元，漲幅0.6%，報每桶77.44美元；西德州原油期貨收漲0.24美元，漲幅0.3%，報每桶73.39美元。

原油期貨周二開盤走低，盤中一度重挫2%，因官方數據顯示中國大陸4月出口成長放緩，進口則大幅下滑，動搖了市場對需求的信心。不過，隨著美國決定取消此前對銷售約1.4億桶戰略儲油（SPR）的授權，並在今年稍晚開始購買原油以補充SPR，止住了油價的跌勢。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali說：「美國開始補充戰略儲油的價格水準是合適的，在經濟衰退的阻力加劇之際，這提供了石油多頭急需的機會。」

瑞穗銀行能源期貨執行董事Robert Yawger表示，拜登政府開始購買石油以補充戰略儲油的計畫，有助於抵銷投機空頭的賣盤。

美國能源部長格蘭霍姆表示，政府可能在今年年底開始購買原油以補充戰略石油儲備。總統拜登去年指示出售戰略石油儲備，規模為史上最大。

美國能源部旗下的能源資訊局（EIA）一份報告指出，季節性需求增加，產量低於預期，這也為原油價格提供了支持，「預期石油消費季節性增加和OPEC原油產量下滑將在未來幾個月為原油價格帶來一些上行壓力」。

EIA還預測，美國今年原油產量將增加5.1%，達每日1,253萬桶；EIA也將布蘭特和美國原油價格的預估分別調降逾7%，至每桶78.65美元和73.62美元。

金價收紅

現貨黃金價格上漲0.6%，報每英兩2,034.56美元；美國黃金期貨收高0.5%，結算價報每英兩2,042.90美元。

美股下跌，在中國大陸公布疲軟的貿易數據後人們擔心大陸內需，且擔心陷入僵局的美國債務上限磋商。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，「這是個避險日」。市場在等待周三的美國消費者物價指數（CPI）數據。他說，若CPI高於預期，將支持繼續升息的押注，但低於預期可能導致「全面大舉進入大宗商品市場，並進一步出清美元」。