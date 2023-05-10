機構：預計全球晶圓製造設備收入今年同比降13% 達870億美元

集微網消息，知名半導體分析機構Yole近日發佈對晶圓製造設備產業的預測，儘管晶圓設備商收入在2023年會出現下滑，但在未來會趨於穩定並復甦。綜合來看，2023年晶圓製造設備產業的總市場價值為870億美元，預計2028年將達到1070億美元，複合年增長率為4.3%。

頂級設備供應商，如泛林（Lam Research）、應用材料公司（Applied Materials）和尼康，在2023年的收入正在減少，而小廠商則在全球範圍內蓬勃發展，收入飆升。芯片製造商中，主要涉及DRAM和NAND存儲器的製造商（如三星、美光、SK海力士、鎧俠）正在削減資本支出，取消或推遲訂單。

經過連續三年的增長，晶圓製造設備供應商的收入穩定在每年800億美元。

根據Yole Intelligence的數據，市場在連續三年創下半導體晶圓廠設備收入記錄後，進入了設備產能消化期。2022年第四季度晶圓廠設備收入略有下滑，環比下降1% ，導致了2023年第一季度疲軟，環比下降26%，這標誌著2023年第一季度的下滑。

Yole Intelligence半導體設備、子系統和測試部高級技術和市場分析師葉格耶（

Taguhi Yeghoyan）博士認為，2023年第一季度晶圓設備廠的預期收入為200億美元，這一數值與2020年第四季度的收入相似。儘管設備交貨時間長，工廠利用率高，但下降的主要原因是內存芯片製造商推後甚至取消了訂單。

設備供應商正試著在邏輯和特種器件，以及在先進封裝領域重新預訂這些訂單。但總體而言，2023年設備供應商的收入可能同比下降最多13%，為870億美元。除此之外，地緣政治局勢給美國、歐洲以及日本設備供應商帶來了額外的阻力，讓他們失去了獲利頗豐的區域出貨量。工藝技術，包括蝕刻和清潔、沉積、離子注入、量測，也有相當大的收入季度下降，唯一的例外是晶圓鍵合部分等等。

另一方面，基於服務和支持的收入正以1%的年增長率穩步增長，客戶群年增長率為7%。

Yole Intelligence半導體設備、子系統和測試部主任約翰·韋斯特（John West）表示：「這一監測器力圖了解晶圓廠設備供應商的整體收入與半導體芯片製造商收入和資本支出的關係。為此，監測器跟蹤了晶圓廠設備收入在2016年至2022年的歷史演變，並對2023年至2028年的收入預測提供了深入的了解。此外，監測報告還提供了晶圓廠設備收入的細分，包括設備計費和服務及支持收入。」