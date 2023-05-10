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嘉能可要建電池回收廠 全歐最大規模

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

礦業巨擘嘉能可（Glencore）將與Li-Cycle控股公司攜手，打造歐洲最大電池回收廠，是綠能轉型風潮中核心金屬供應鏈的關鍵環節。

兩家公司9日聯合聲明稿表示，要研究將嘉能可位於義大利薩丁尼亞的舊鉛廠，部分改為鋰、鎳、鈷等電池金屬的回收廠。新廠可能會在2026年底或2027年初動工，每年能消化5萬到7萬噸名為「黑色物質」（black mass）的預處理廢料，回收規模居歐洲之冠。

嘉能可改造94年的老工廠，將更能控制車廠關鍵原料供給，也能在電池回收領域獲領導地位，並強化銅、鎳、鈷礦產組合。嘉能可原為全球最大金屬回收商之一，執行長納格說，2022年稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）達341億美元，回收貢獻其中2億到2.5億美元。他估計未15年內，全球將有上千萬輛電動車回收，預料有「指數型」成長。

2030年新法規將迫使歐洲車廠購入更多回收電池金屬，替Li-Cycle等鋰離子回收商創造在歐建廠強大誘因。但隨投資湧入，將有供給短缺問題。

義大利 指數

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