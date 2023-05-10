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美國商用不動產 下個新危機

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國基金經理人警告，總額達5.6兆美元的商用不動產業問題愈來愈嚴重，可能對已經搖搖欲墜的銀行業造成更大的痛苦。

利率升升不息，地產價格下跌，加上疫後企業對辦公室的空間需求下降，原本就使商用地產市場備受壓力。今年來區域性銀行又連番倒閉，令人擔憂其他區域性銀行的處境，而這些銀行又是商用地產的放款大戶。

阿波羅全球管理公司總裁克雷曼表示，「私有市場尚未開始反映地產景氣大幅下降的利空。股市將率先反映，將是美股另一弱項」。

古根漢合夥公司投資長瓦西表示，痛苦將集中在美國部分地區，例如舊金山及紐約等大都會中心區，以及一些需要修繕的二級辦公大樓；「我們可能將進入一次地產衰退，但並不會擴及到整個地產市場。金融機構對於放款業務將審慎挑選」。

一些金融機構要求業主提供個人擔保，才能取得抵押貸款，這是銀行緊縮放款標準以及縮手的信號。

一家大型銀行執行長表示，未來幾年商用地產業者必須償還鉅額的債務，而一大部分的債主都是區域性銀行。他指出，「商用地產都是以債養債；如果業主被迫還債，將會波及其他的物業」。

美國 舊金山 美股

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