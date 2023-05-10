Fed示警 銀行放貸緊縮

聯準會（Fed）示警，美國近期的銀行業動盪可能導致放貸減少，進而引發美國經濟加速下滑。銀行負責授信業務的資深人員在Fed的調查中回答，他們計劃提高貸款標準，理由是擔心貸款虧損、風險承受能力下降、經濟前景黯淡。

Fed 8日發布金融穩定報告，這是自四家區域性銀行倒閉以來首份金融穩定報告。Fed在報告中指出，「對經濟前景，信貸品質和融資流動性的擔憂，可能導致銀行和其他金融機構進一步收緊信貸供給。信貸供給若急劇萎縮將推升企業和民眾融資成本，或進而拖累經濟活動放緩」。PacWest和Western Alliance兩家區域銀行前兩天回穩後，9日在紐約早盤又重回跌勢。

聯準會的報告描述，美國資金狀況總體上相對穩定，但金融市場其他角落有著大量流動性風險，「短期融資市場仍有結構性的弱點存在。優質和免稅的貨幣市場基金，以及其他現金投資工具和穩定幣，仍容易受擠兌衝擊。壽險公司面臨較高的流動性風險，因為他們持有的風險性和非流動性資產所占比率仍高」。

報告還提到，部分銀行的商用不動產抵押貸款風險比平均水準高，一旦商用不動產的環境惡化，這些銀行的損失可能會偏高。

Fed同日發布的另一份報告「資深核貸人員意見調查」則顯示，美國銀行業今年第1季對商業、工業以及家庭債務工具的放貸條件已更加嚴格。

有46%的銀行提高對中大型企業的放貸標準，比率高於去年第4季的44.8%；46.7%的銀行收緊對小型企業的放貸條件，也高於上次調查時的43.8%。