大宗商品看漲 澳洲國庫進補

澳洲政府預期本年度將出現15年來首見的預算盈餘，主要受惠於大宗商品價格高漲。當局並在年度預算中調高了對大宗商品長期價格的假設，並預估國庫可因此多出數十億美元的額外收入。

根據澳洲政府9日公布的文件，截至2023年6月底的一年期間，將出現42億澳幣（28.4億美元）預算盈餘，遠優於去年10月預估的369億澳幣赤字，因就業增長強勁，礦業利潤豐厚，帶動稅收大增，使得國庫充盈。

路透報導，預算文件也顯示，鑒於採礦業的通膨和俄烏戰爭導致的供應中斷，澳洲當局「溫和上修」四種關鍵大宗商品的價格假設，預估鐵礦砂現貨長期價格為每噸60美元；對動力煤的現貨價格預估從每噸60美元提高到70美元。對煉焦煤和液化天然氣價格預測也上升。

根據財政部的分析，鐵礦砂價格每漲10美元／噸，將助2023-24財政年度的名義國內生產毛額（GDP）增加52億澳幣（35億美元），稅收增加5億澳幣。

但醫療、能源和國防等各的龐大支出，可能讓預算盈餘只是曇花一現。澳洲當局預估，在2024財政年度又會出現139億澳幣的財政赤字，相當於GDP的0.5%，再接下來兩年赤字還會繼續擴大到351億與366億澳幣。