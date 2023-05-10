拜登要求航空業 延遲須給補償

美國總統拜登八日在白宮宣布，將要求全美航空公司強化消費者保護，負擔由自身作業導致的航班延遲或取消的補償，包含重新安排航班，安排住宿或膳食，或者提供現金、里程或機票兌換券的補償。

拜登表示，對有錢人來說可能影響不大，但這將讓中產階級和勞工家庭實實在在地獲益。

美國國殤日長假和暑假旅遊旺季將接踵而至，拜登說，他深知多數民眾的沮喪，當延誤和取消班機歸咎於航空公司時，法律只要求航空公司退機票錢，不包含隨之而來的膳食、住宿和交通費用。

美聯社報導，航空公司因為新冠疫情獲得美國政府五百四十億美元的補助，航空公司雇員數比疫情爆發以來增加十一萬人；航班取消率略降低，但延誤個幾分鐘卻更常發生。

運輸部表示，到目前為止，沒有任何一家美國大型航空公司為延遲或取消班機，付出消費者補償金。

去年耶誕假期的一場暴風雪，導致上萬班次被取消，旅客被迫滯留機場，取消最多航班的西南航空成為眾矢之的。

拜登對美國民眾說，「除了拿回你付出的機票錢，你應該得到完整的賠償，你的時間很寶貴，班機延遲對你生活造成的影響也很重要」。

拜登說，就在一年前，幾乎沒有任何一家大型航空公司在機票之外的開銷提供補償；美國政府推動他們改變政策，現在，九家航空公司負擔住宿費用，十家航空公司負擔膳食費用，十家公司提供免費改簽機票的服務。