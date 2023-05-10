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3年30億 谷歌付紐時新聞分潤

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

華爾街日報九日引述知情人士消息報導，谷歌與紐約時報達成新協議，未來三年將支付紐時約一億美元（約台幣卅億元）授權費用，讓谷歌在部分平台刊登紐時新聞，包括谷歌「新聞編輯推薦」平台。

根據谷歌部落格，新聞編輯推薦是谷歌一項深度新聞平台，由谷歌付費給新聞業者，讓新聞業者為每則新聞提供深度評析、時間軸、懶人包及延伸文章等更多內容。據華爾街日報，這項服務已在德國、巴西及澳洲等國推出。

紐時二月曾宣布擴大與谷歌在內容發布及訂閱等領域的合作，但拒絕透露新合約的金額細節。紐時公布去年營收為廿三點一億美元（約台幣七百○九．五億元），年成長率百分之十一。

華爾街日報報導，紐時過去曾與臉書母公司Meta簽約，以略高於兩千萬美元（約台幣六．一億元）的年費，授權臉書新聞平台刊登紐時內容，但Meta去年宣布不再續約。

華爾街日報母公司「新聞集團」與谷歌二○二一年就曾針對新聞編輯推薦及其他服務談過合作，簽署複數年合約。新聞集團當時宣布，該合約及雙方其他合作將為公司帶來逾一億美元（約台幣卅億元）的年收入。

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