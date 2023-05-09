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格芯Q2財測遜 早盤股價重摔6%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
格芯第2季財測黯淡。圖／路透
格芯第2季財測黯淡。圖／路透

部分電子產品需求疲弱、持續打壓訂單，美國最大的接單生產（made-to-order、MTO）半導體供應商格芯（GlobalFoundries）第2季財測不及市場預期，美股9日早盤股價一度應聲重挫逾6%。

彭博資訊報導，格芯9日預測，4~6月銷售將在18.1億到18.5億美元之間；排除某些項目，每股盈餘為0.37~0.46美元。分析師預估營收為18.5億美元、每股盈餘0.47美元。

智慧手機到超級電腦等各產業紛紛去化膨脹庫存，多數半導體業陷入長期接單低潮。格芯營收有一大部分出自行動產業，中國消費者延後購物，導致這個產業的反彈速度不如預期。

格芯第1季營收下滑5%至18.4億美元，優於市場估計的18.3億美元；不計某些項目，每股盈餘為0.52美元，彭博訪調分析師估計為0.49美元。

阿布達比政府持有格芯80%以上股權。阿布達比當局收購多個晶片公司，創建半導體業務，試圖讓經濟走向多元化。

半導體 美股

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