培養接班人的午餐會都在做什麼？一窺首富LVMH阿爾諾和5個小孩約會

摘要 1. 《華爾街日報》首度揭露，奢侈品龍頭LVMH執行長阿爾諾，每個月都會召集5位二代，在巴黎總部的私人餐廳吃一頓午餐，是長達數十年的接班訓練中，最重要的一環。 2. 為時90分鐘的午餐會，由阿爾諾大聲宣讀iPad上準備好的討論話題開場。接著，他會向每位二代一一徵詢管理公司的意見。 3. 5位二代都已在集團裡擔任高階職位，而阿爾諾則透過午餐會的來回問答，將二代們的想法付諸實行，測試他們的管理能力和領導資質。

全球首富如何訓練二代接班人？答案是：每月一次的午餐會。

《華爾街日報》首度揭露，奢侈品龍頭LVMH創辦人兼執行長阿爾諾（Bernard Arnault），每個月都會召集5位二代，在巴黎總部的私人餐廳吃一頓午餐，是長達數十年的接班訓練中，最重要的一環。

首先，這頓為時90分鐘的午餐會，由阿爾諾大聲宣讀iPad上準備好的討論話題開場。接著，他會繞過桌子，向每位二代一一徵詢管理公司的意見，包括旗下品牌是否需要改組，以及他們對公司經理的想法。

目前，這5位二代都在集團裡擔任高階職位，而阿爾諾則透過午餐會的來回問答，將二代們的想法付諸實行，測試他們的管理能力。

48歲的長女德爾菲娜（Delphine Arnault）今年1月接任集團第二大品牌迪奧（Dior）執行長；45歲的老二安托萬（Antoine Arnault）剛成為持有家族LVMH股份的迪奧公司（Christian Dior SE）執行長。

另外3位年紀不超過30歲的弟弟，也分別在珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）、以及兩個手錶品牌擔任高階主管。

例如，去年通膨蔓延，阿爾諾擔心大眾的仇富情緒高漲，會波及公司。他問安托萬該怎麼辦？安托萬長期支持公司更公開與大眾交流營運狀況，他建議，應該發起廣告活動，宣傳公司繳納許多稅、創造工作機會。最終，阿爾諾採納建議，在法國左派報紙投放廣告。

又例如，老三亞歷山大（Alexandre Arnault）曾建議，應收購德國行李箱公司Rimowa。即使阿爾諾回應該品牌不想出售；但亞歷山大不死心，親自寫信給該品牌家族所有者，還前往拜訪。最終，LVMH成功於2017年購併Rimowa，阿爾諾也任命亞歷山大為品牌執行長。

透過諮詢小孩意見，阿爾諾也在觀察他們的領導資質。「我父親當然會給我建議，但他也給我很多自由，」老四弗雷德里克（Frédéric Arnault）曾在採訪時說，「他看著你、消化你，有時候他會任由你自己講10分鐘，而他只是不停消化你說的話。」

除了午餐會，阿爾諾從小孩小時候，就把他們視為潛在管理者看待。會議之間，他會抽考小孩的數學能力，也會帶他們一起出差、談判。

但，現年74歲的阿爾諾，由於年事漸高，他想要確定繼承人是誰的想法，變得更加急切。去年底，他將集團一個主要控股公司轉變為有限股份合夥企業，將控制權平均分散給二代。每個人持有20％股份，輪流擔任兩年主席，等於讓二代試著經手營運整個集團。

雖然，外界只能臆測德爾菲娜、安托萬繼任希望較高，因為阿爾諾始終閉口不談，哪位小孩是最有希望人選，但這位全球首富的橫跨數十年的謹慎養成計畫，能避免許多企業後繼無人的窘境。

《哈佛商業評論》曾報導，2018年，有2成離任的執行長是被迫下台，董事會沒有花足夠時間培養人才和規劃繼任人選，即便是一間成功的公司，也會因為群龍無首，而被拖垮。

資料來源：華爾街日報、每日郵報、哈佛商業評論

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