快訊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

魅力不再？任天堂預警 今年度Switch遊戲機銷量將繼續下滑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
混合家機與掌機概念的Switch自2017年推出至今已有六年，如今銷售下滑的速度比任天堂自己的預期更快。路透
混合家機與掌機概念的Switch自2017年推出至今已有六年，如今銷售下滑的速度比任天堂自己的預期更快。路透

任天堂預測今年度會賣1,500萬台Switch遊戲機，不如分析師預估均量1,570萬台，可見這款問世六年的旗艦產品的魅力已不復以往。

任天堂也表示預測，新年度營業淨利料為4,500億日圓（約33億美元），略遜於分析師所估的4,553億日圓。

任天堂表示，在3月為止的上個會計年度賣出1,790萬台Switch。上季營業利益為938億日圓，分析師原估為834億日圓。

混合家機與掌機概念的Switch自2017年推出至今已有六年，如今銷售下滑的速度比任天堂自己的預期還快。任天堂社長古川俊太郎已表示，購物旺季銷售令人失望，疫情解封以及通膨壓力導致的經濟不景氣，使全球銷量欲振乏力。

在Sony 競爭壓力之下，任天堂硬體銷售不太可能回升。分析師也不看好任天堂能夠像過去一樣靠熱門遊戲來促進Switch的銷量。雪上加霜的是，任天堂至少一年內不會推出後續機種。

任天堂 通膨 Switch

延伸閱讀

任天堂《薩爾達傳說 王國之淚》千呼萬喚始出來！回望傳說的起點到矌野之息技驚遊戲圈

藉機偷臭？Epic商城宣導遠離盜版《王國之淚》：沒錢可以免費玩《原神》

《薩爾達傳說：王國之淚》還沒出先被手遊「致敬」 抄能力挑戰任天堂法務！

太誇張！「超級瑪利歐兄弟電影版」電視台公然播映全片

相關新聞

ChatGPT殺手！22歲大學生自創「防AI程式」吸120萬用戶

隨著ChatGPT等人工智慧程式誕生，包括記者、編劇和大學教授等越來越工作領域的人皆擔憂最終會被取代，不過仍有人正尋求區...

遭美證交會指控後 加密貨幣平台Bittrex聲請破產

美國證券交易委員會（SEC）指控Bittrex Inc.經營未註冊的證券交易所3週後，這家加密貨幣交易平台今天聲請破產保...

傳谷歌未來3年將付30億 買紐約時報新聞內容

「華爾街日報」今天報導，「紐約時報」未來3年將獲得谷歌約1億美元（新台幣30億元），作為廣泛交易的一部分，這項交易允許「...

美股微幅上漲 聯儲會調查銀行業有授信緊縮的跡象

美國股市周一微漲，美國公債下跌。聯準會（Fed）一項貸款需求調查顯示授信出現緊縮，投資人開始評估Fed是否可能改變政策立...

打破航班延遲惡夢 拜登要求航空公司推補償方案

美國總統拜登8日在白宮宣布，將要求全美航空公司強化消費者保護，負擔由自身作業導致的航班延遲或取消的補償，包含重新安排航班...

魅力不再？任天堂預警 今年度Switch遊戲機銷量將繼續下滑

任天堂預測今年度會賣1,500萬台Switch遊戲機，不如分析師預估均量1,570萬台，可見這款問世六年的旗艦產品的魅力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦