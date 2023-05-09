魅力不再？任天堂預警 今年度Switch遊戲機銷量將繼續下滑
任天堂預測今年度會賣1,500萬台Switch遊戲機，不如分析師預估均量1,570萬台，可見這款問世六年的旗艦產品的魅力已不復以往。
任天堂也表示預測，新年度營業淨利料為4,500億日圓（約33億美元），略遜於分析師所估的4,553億日圓。
任天堂表示，在3月為止的上個會計年度賣出1,790萬台Switch。上季營業利益為938億日圓，分析師原估為834億日圓。
混合家機與掌機概念的Switch自2017年推出至今已有六年，如今銷售下滑的速度比任天堂自己的預期還快。任天堂社長古川俊太郎已表示，購物旺季銷售令人失望，疫情解封以及通膨壓力導致的經濟不景氣，使全球銷量欲振乏力。
在Sony 競爭壓力之下，任天堂硬體銷售不太可能回升。分析師也不看好任天堂能夠像過去一樣靠熱門遊戲來促進Switch的銷量。雪上加霜的是，任天堂至少一年內不會推出後續機種。
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