機器人生硬不討喜 能眨眼成靈動關鍵

機器互動好生硬，靈活眨眼成為讓民眾接受的關鍵！機器人發展方興未艾，從工業生產到服務業都能見到其身影，但與機器人互動難免讓民眾有不適感，研究團隊發現，如果機器人能學會眨眼，就能減少民眾的排斥感。

機器人眨眼較親切

《BBC》報導，由義大利理工學院研究小組CONCACT進行實驗中，人型機器人iCub有著異常的大眼、塑膠質感的外面與會發亮的嘴巴，跟一般人相去甚遠，但它卻能學會「眨眼」，大幅拉近與民眾的距離。

心理研究員庫勒維里表示，雖然眨眼被視為是保護與濕潤眼睛的生理反應，但在人際互動中，也有著非語言功能交流的功能，如眨眼的速度會對互動的對象發出心理暗示，並影響到溝通的氛圍。

她說，由於眨眼在社交中有重要的作用，所以如果讓機器人能夠眨眼，就能增加人類對該機器人的好感，進一步促進人類與機器人的互動。近期也有針對成年人與兒童研究指出，無論年齡，民眾都更喜歡會眨眼的機器人。研究負責人表示，「不眨眼會給人一種一直被盯著的不適感」。

研發者煞費苦心

庫勒維里表示，但眨眼的動作相當幽微，人類也會在不知不覺時眨眼，所以如果要讓機械能夠展現正常的眨眼頻率或幅度，需要有高精準度的儀器。機器人研發人員也指出，如果眨眼速度太慢，會導致機器人看起來很睏，且有可能會錯過一些畫面的資訊，導致機器人判斷錯誤。

《Science》報導，不會眨眼的機器人不只不討人喜歡，甚至還會影響到民眾的決策能力，更有試驗讓民眾與不會眨眼的iCub對視，並進行決策。結果發現，與iCub相互凝視時，民眾會耗費心力迴避機器人的目光，並延長參與者的決策反應時間。

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