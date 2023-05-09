維珍銀河擬本月試飛 拚6月底推太空商業旅遊

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）今天宣布，將於本月展開一次試飛任務，為近兩年來首次，並將於6月推出太空商業旅遊。

法新社報導，由英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）創立的維珍銀河表示，「團結25」（Unity25）任務將於5月底展開，由4人小組進行。布蘭森2021年7月搭乘自家太空船上太空一遊，搶先競爭對手貝佐斯（Jeff Bezos）完成夢想。

維珍銀河在聲明中說：「『團結25』是在6月底開放商業服務之前，對整個太空飛行系統及太空人體驗的最終評估。」

「團結25」將是維珍銀河的第5趟太空旅行，高度為海拔80公里。

不同於其他公司用的是垂直發射火箭，維珍銀河用一架大型運輸機從傳統跑道上起飛，到達一定高度後釋出火箭動力飛機，進入太空後再滑翔返回地球。

維珍銀河的運輸機將從新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America）升空，總飛行時間為90分鐘，乘客可在機艙內體驗幾分鐘的失重狀態。

「團結25」的機組人員將由兩名男性和兩名女性組成，摩西（Beth Moses）曾兩度參與維珍銀河的飛行任務；吉伯特（Jamila Gilbert）、惠伊（Chris Huie）和梅斯（Luke Mays）則花費數年時間培訓美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人。

維珍銀河計劃於6月底首度推出太空商業服務，乘客包括義大利空軍（Italian Air Force）成員。

維珍銀河太空計畫延宕多年，2014年還曾發生事故，導致一名飛行員死亡。

維珍銀河已售出800張太空旅行機票，2005年至2014年共售出600張，每張20萬至25萬美元（約新台幣618萬到774萬元），之後又售出200張，每張售價為45萬美元。