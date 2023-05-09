日本3月消費支出、實質薪資雙雙下滑 日銀的苦惱更多了

日本3月消費者支出意外以一年來最快速度下滑，同時，經久的通膨使得實質薪資連續第12個月下降，凸顯出日本經濟在強勁的疫後復甦之後正面臨挑戰。

在全球經濟成長減緩、金融產業疑慮環伺之際，日本政府9日公布的數據也為日銀（央行）的政策展望增添不確定性，即便市場對日銀逐步退出超寬鬆貨幣政策的預期日益提高。

Sompo Institute Plus分析師小池理人表示：「雖然政府的能源補貼計畫緩和了物價上漲，但物價上漲削弱了家庭的實質購買力，構成消費下滑壓力。」

數據顯示，日本3月家庭支出年比下滑1.9%，不如經濟學家預期的成長0.4%，也逆轉2月上揚1.6%的增長情勢。這也是日本家庭支出寫下2022年3月以來最大下滑幅度，當月下滑2.3%，主要是受防疫限制措施影響。

經季節調整後，日本3月家庭支出月比減少0.8%，也不如分析師預估的成長1.5%，而且是連續第2個月下滑。

另一項數據顯示日本3月實質薪資下滑2.9%，截至3月底止的全年度實質薪資為負成長，反映處於數十年高點的消費者通膨產生影響。

雖然大型企業在3月的勞資談判中祭出了30年來最大幅度加薪，但這股加薪趨勢能否擴散至中小企業，對於日銀新總裁植田和男的貨幣正常化展望是個關鍵。

展望未來，分析師表示物價通膨減緩將帶動實質薪資回升。

根據路透上月公布的最新調查，經濟學家預期日本第1季經濟年化後可能擴張1.4%，第2季有望持續以同樣步調成長。